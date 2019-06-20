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20 июня 2019, четверг, 13:15 507
Президент 2019-06-20T13:23:50+03:00
Українські Новини
Зеленский переезжает работать в бывший музей Ленина, который оборудуют тепловыми насосами и солнечными батарея

Зеленский переезжает работать в бывший музей Ленина, который оборудуют тепловыми насосами и солнечными батареями

Президент Владимир Зеленский намерен реформировать Администрацию Президента в Офис Президента.

Видео соответствующего обсуждения между Зеленским, главой его Администрации Андреем Богданом и заместителем главы АП Русланом Рябошапкой размещено командой Зеленского в Facebook, передают Українськi Новини.

"Мы сюда пришли с концепцией реформирования Администрации Президента. Как материального - это здание, так и ментального - превращение Администрации Президента из рудимента советской системы в современный европейский Офис Президента Украины. Офис Президента Украины - это постоянно действующий вспомогательный орган, основной задачей которого является организационная, правовая, консультативная, информационная, экспертно-аналитическая и другие (задачи) по обеспечению определенных Конституцией полномочий Президента", - зачитал проект документа Богдан.

В свою очередь Рябошапка сообщил, что в структуре Офиса запланировано создание директоратов.

"Логика новой структуры такова. Сначала мы уходим от названия Администрация и переходим на термин, более современный, европейский - Офис главы государства, Офис Президента. Вторая позиция: мы превращаем Администрацию Президента из органа, который занимался кураторством разных государственных институций и действовал параллельно с Кабинетом Министров в орган, который будет обеспечивать аналитическую работу Президента. Директораты, которые мы создаем, создаются только по некоторым отраслям. Они будут обеспечивать анализ политики, того, что происходит в стране, и предлагать Президенту, как влиять на ситуацию и решать существующие проблемы. То есть аналитика, мониторинг ситуации и предложения Президенту", - сообщил он.

Зеленский добавил, что настроен на уменьшение расходов из государственного бюджета на подобный орган.

"Да, это в основном будет за счет грантов европейских организаций, Европейского Союза, которые позволят увеличивать зарплаты без дополнительных нагрузок на государственный бюджет", - пояснил Богдан.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский хотел  перенести Администрацию. Также охрана открыла прилегающую к Администрации Президента территорию.

Кроме того, у Зеленского объяснили, что именно их не устраивает на Банковой: Пшонка-стиль, бюджетный Версаль и плохой wi-fi.

Тем временем городской велопрокат появился под АП в Киеве.

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