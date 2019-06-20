Газета "Вісті" прогнозує низький попит на свій український тираж через закон про мову

Газета "Вісті" прогнозує низький попит на український тираж видання після набуття чинності норми закону про функціонування української мови для друкованих ЗМІ у 2022 році.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомила головний редактор "Вєсті мас медіа" Оксана Омельченко, передають Українські Новини.

"Попит буде, але очевидно, що він буде нижчим. Чому газети, які видаються в Києві, в Одесі, Харкові, Дніпрі, - переважно виходять російською мовою? Оскільки ми клієнтоорієнтованої, ми надаємо той продукт, який хочуть купувати і читати", - сказала вона.

З її слів, у зазначених регіонах живуть люди, які в побуті в основному спілкуються російською мовою і, відповідно, їм комфортніше читати цією мовою.

25 квітня Верховна Рада прийняла закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

15 травня закон підписав Президент Петро Порошенко, а сам закон за виключенням деяких норм набуде чинності 16 липня.

Відповідно до закону, дозволено видавати друковані ЗМІ російською та іншими іноземними мовами, крім офіційних мов Європейського Союзу, тільки за умови одночасного випуску аналогічного тиражу українською мовою із 16 січня 2022 року.

Як повідомляли Українські Новини, газета "Сегодня" не буде скорочувати російськомовний тираж через закон про мову. Також газета "Сегодня" вважає нерентабельним випуск українського тиражу через закон про функціонування української мови.

Крім того, шеф-редактор житомирської газети "Ехо" не бачить майбутнього для видання через "мовний закон".

Тим часом в АП відхрестилися від заяв бізнес-партнера Зеленського про скасування закону про мову і перегляд квот.