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29 мая 2019, среда, 18:02 314
СМИ 2019-05-29T19:15:14+03:00
Українські Новини
Шеф-редактор житомирской газеты "Эхо" не видит будущего для издания из-за "языкового закона"

Шеф-редактор житомирской газеты "Эхо" не видит будущего для издания из-за "языкового закона"

Газеты (иллюстрация). Фото: losangeles.zagranitsa.com
Газеты (иллюстрация). Фото: losangeles.zagranitsa.com

Шеф-редактор житомирской областной общественно-деловой газеты "Эхо" Владимир Яцкевич уверен в убыточности украиноязычных изданий в случае выполнения норм "языкового закона" о необходимости выпускать аналогичный объем тиража на украинском языке, которые должны вступить в силу в 2022 году.

Об этом он заявил в интервью Українським Новинам.

Яцкевич добавил, что в его издании примерно половина материалов выходит на русском языке, половина - на украинском, и требование издавать к существующему 30-тысячному тиражу еще такой же абсолютно украиноязычный он считает абсурдным.

"В Житомире вряд ли будет раскупаться газета только на украинском. Возможно, в селах, там преимущественно украиноязычные жители. Однако основная масса наших читателей - жители именно Житомира. А если будет газета только на украинском, то мы, естественно, тираж потеряем. Это однозначно. Практически 100% украиноязычного тиража придется просто утилизировать", - сказал шеф-редактор газеты "Эхо".

Он уточнил, что технически не сложно перевести материалы с русского на украинский язык, однако это повлечет за собой отток читателей, а газета понесет большие финансовые потери.

"Если данные нормы закона останутся действующими, то у нас только 2 варианта. Плохой сразу и плохой с барахтаньем - или закрывать газету сразу, или перейти только на украинский тираж и все равно закрыть газету, но чуть позже из-за оттока читателей. Третьего варианта, к сожалению, нет. Промежуточный вариант - и русский, и украинский тираж одновременно - окупить невозможно. Ну хотя бы разрешили, чтобы половина материалов в номере были на украинском, а половина - на русском. А такой резкий переход гарантирует, что нас перестанут покупать совсем", - рассказал Яцкевич.

Он также добавил, что окупить затраты за счет значительного повышения цен издания также не смогут, поскольку это приведет к резкому снижению продаж.

Как сообщали Українськi Новини, главный редактор газеты "Сегодня" Ольга Гук-Дремина считает, что издание русскоязычными изданиями параллельного украиноязычного тиража сделает их нерентабельными.

Также газета не планирует сокращать русскоязычный тираж.

25 апреля Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

15 мая закон подписал Президент Петр Порошенко, а сам закон за исключением некоторых норм вступит в силу 16 июля.

Согласно закону, разрешено издавать печатные СМИ на русском и других иностранных языках, кроме официальных языков Европейского Союза, только при условии одновременного выпуска аналогичного тиража на украинском языке с 16 января 2022 года.

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