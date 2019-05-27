Газета "Сегодня" считает нерентабельным выпуск украинского тиража из-за вступления в действие закона о функционировании украинского языка

Газета "Сегодня" отмечает нерентабельность выпуска украинского тиража в связи с вступлением в действие закона о функционировании украинского языка.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщила главный редактор газеты "Сегодня" Ольга Гук-Дремина.

"Мы еще несколько лет назад, без каких-либо законов, анализировали, будет ли спрос на украинский тираж "Сегодня". Выводы аналитиков таковы: заметный спрос может быть во Львове, Ивано-Франковске, Ужгороде, Тернополе и в небольших городках и селах, в основном, в Западной Украине. Но выпуск этого тиража с учетом стоимости доставки и других издержек не покрывал затрат", - сказала она.

По ее словам, в настоящее время акционерное общество "Укрпочта" закрывает многие отделения по всей стране, что отрицательно влияет на уже существующий тираж всех печатных СМИ Украины.

"Для поддержки украинского языка правильно было бы, с точки зрения издателей, получить поддержку от государства. Госзаказ. Такую поддержку вправе получить и украиноязычные издания для расширения своей аудитории, и русскоязычные – для печати тиража на украинском языке для бесплатного распространения. В этом случае я бы видела реальное способствование развитию украинского языка", - отметила Гук-Дремина.

Она добавила, что новый закон лишь требует от издателей за свой счет выпустить тираж, который в итоге пусть не целиком, но точно в значительной мере не будет раскуплен читателем.

"Нести такие убытки ежемесячно невозможно. И в итоге даже та часть населения, которая сегодня еще читает печатные издания, будет лишена этой возможности, так как издательства без поддержки государства просто разорятся", - сказала главный редактор.

При этом она добавила, что пока не знает, насколько сильно повлияет норма языкового закона о печатных СМИ на стоимость выпуска издания.

Как сообщали Українськi Новини, 25 апреля Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

15 мая закон подписал Президент Перт Порошенко, а сам закон за исключением некоторых норм вступит в силу 16 июля.

Согласно закону разрешено издавать печатные СМИ на русском и других иностранных языках, кроме официальных языков Европейского Союза, только при условии одновременного выпуска аналогичного тиража на украинском языке с 16 января 2022 года.