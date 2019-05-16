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16 мая 2019, четверг, 18:36 275
Верховная Рада и партии 2019-05-16T18:37:53+03:00
Українські Новини
Рада разрешила издавать газеты и журналы на русском только при наличии тиража на украинском

Рада разрешила издавать газеты и журналы на русском только при наличии тиража на украинском

Газеты. Фото: komi-news
Газеты. Фото: komi-news

Верховная Рада разрешила издавать печатные СМИ на русском и других иностранных языках, кроме официальных языков Европейского Союза, только при условии одновременного выпуска аналогичного тиража на украинском языке с 16 января 2022 года после принятия закона об украинском языке, который уже подписал Президент Петр Порошенко.

Об этом говорится в законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который официально опубликован 16 мая.

При этом все языковые версии должны быть идентичными по содержанию и издаваться в один день.

Также в каждом месте распространения печатных СМИ украиноязычная пресса должна составлять не менее 50% от всех продаваемых изданий и для каждого СМИ на иностранном языке должен продаваться его вариант на украинском.

Это не касается СМИ, которые издаются исключительно на крымскотатарском, на других языках коренных народов, английском и других официальных языках ЕС.

В случае невыполнения этой нормы на нарушителей будет налагаться штраф в размере 400-500 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас 6,8 – 8,5 тыс. гривен), при повторном в течение года нарушении - 500-700 минимумов (8,5-11,9 тыс. гривен), но норма про штрафы вступает в силу с 16 июля 2022 года.

Раньше Українськi Новини писали, что нужно знать и как действовать владельцам сайтов после принятия закона о языке.

Также в сфере обслуживания и транспорте сделали обязательным украинский язык.

Кроме того, опубликован полный текст закона об украинском языке.

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