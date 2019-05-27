Газета "Сегодня" не будет сокращать русскоязычный тираж из-за закона о языке

Газета "Сегодня" не намерена сокращать русскоязычный тираж в связи с вступлением в силу нормы закона о функционировании украинского языка для печатных СМИ 16 января 2022 года, согласно которому Рада разрешила издавать газеты и журналы на русском только при наличии тиража на украинском.\r\nОб этом в интервью Українським Новинам сообщила главный редактор газеты "Сегодня" Ольга Гук-Дремина.\r\n"Однозначно мы не будем сокращать русскоязычный тираж из желания сэкономить. Мы сохраним в полной мере тираж, который раскупают читатели, на том языке, который они выбирают", - сказала она.\r\nПри этом она добавила, что считает переходный период в 2,5 года достаточным.\r\n"Да, нас радует, что национальным печатным СМИ дали возможность адаптироваться – 30 месяцев, то есть два с половиной года. Как говорится, или ишак сдохнет, или падишах. Что будет через несколько лет? Я думаю, что тиражи печатных изданий сохранят тенденцию к сокращению. И если таких гигантов отрасли, как мы, это коснется не так ощутимо, то небольшие издания просто закроются", - сказала Гук-Дремина.\r\nВместе с тем она отметила, что государству важно успеть сохранить печатную отрасль до того, как издатели разорятся.\r\nГлавный редактор добавила, что никто из издателей никогда не будет против получения новой аудитории, но давление и регламенты сводят весь позитив на нет.\r\nРаньше Українськi Новини писали, что нужно знать и как действовать владельцам сайтов после принятия закона о языке.\r\nТакже Рада обязала издателей не менее половины книг издавать на украинском.