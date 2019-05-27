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27 мая 2019, понедельник, 14:12 39
Политика 2019-05-27T14:14:40+03:00
Українські Новини
Газета "Сегодня" не будет сокращать русскоязычный тираж из-за закона о языке

Газета "Сегодня" не будет сокращать русскоязычный тираж из-за закона о языке

Газеты. Фото: komi-news.ru
Газеты. Фото: komi-news.ru

Газета "Сегодня" не намерена сокращать русскоязычный тираж в связи с вступлением в силу нормы закона о функционировании украинского языка для печатных СМИ 16 января 2022 года, согласно которому Рада разрешила издавать газеты и журналы на русском только при наличии тиража на украинском.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщила главный редактор газеты "Сегодня" Ольга Гук-Дремина.

"Однозначно мы не будем сокращать русскоязычный тираж из желания сэкономить. Мы сохраним в полной мере тираж, который раскупают читатели, на том языке, который они выбирают", - сказала она.

При этом она добавила, что считает переходный период в 2,5 года достаточным.

"Да, нас радует, что национальным печатным СМИ дали возможность адаптироваться – 30 месяцев, то есть два с половиной года. Как говорится, или ишак сдохнет, или падишах. Что будет через несколько лет? Я думаю, что тиражи печатных изданий сохранят тенденцию к сокращению. И если таких гигантов отрасли, как мы, это коснется не так ощутимо, то небольшие издания просто закроются", - сказала Гук-Дремина.

Вместе с тем она отметила, что государству важно успеть сохранить печатную отрасль до того, как издатели разорятся.

Главный редактор добавила, что никто из издателей никогда не будет против получения новой аудитории, но давление и регламенты сводят весь позитив на нет.

Раньше Українськi Новини писали, что нужно знать и как действовать владельцам сайтов после принятия закона о языке.

Также Рада обязала издателей не менее половины книг издавать на украинском.

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