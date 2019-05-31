В АП открестились от заявлений бизнес-партнера Зеленского об отмене закона о языке и пересмотре квот

В Администрации Президента Владимира Зеленского открестились от заявлений совладельца студии "Квартал 95" Бориса Шефира, которые тот накануне сделал в интервью "Детектор Медиа". Об этом говорится в ответе пресс-службы АП на запрос "BBC Украина".\r\n"Он выразил исключительно собственное мнение. Это мнение не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и Администрации Президента", - заявили в пресс-службе.\r\nТакже там напомнили, что Шефир не является должностным лицом Администрации президента или членом партии "Слуга народа". Так же как не является ни штатным, ни внештатным советником Президента.\r\n"С момента вступления Владимира Зеленского на должность Борис Шефир не общался с главой государства", - уточнили в Президента.\r\nБорис Шефир является соучредителем студии "Квартал 95" и давним партнером Владимира Зеленского. Его брат - Сергей Шефир - недавно был назначен первым помощником Президента Украины.\r\n30 мая было обнародовано интервью, в котором Борис Шефир сделал несколько громких заявлений, которые активно обсуждаются в соцсетях.\r\nОн назвал Владимира Путина "умным человеком", с которой можно договориться, а также критически высказался об одобрении языкового закона и квот для украинского языка.\r\nНа вопрос о том, чего он ожидает от Владимира Зеленского, Шефир ответил: "Я ожидаю пересмотра квот. 90% - это много. Закон о языке надо отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для того, чтобы прекратить войну".\r\n\r\nНа эти заявления успели отреагировать в Верховной Раде, в том числе и спикер Андрей Парубий.\r\n"Я хочу сказать от имени Верховной Рады и правительства, украинский народ этого вам не позволит. Земля под вами будет гореть. Мы не позволим ни отменить закон о языке, ни квоты, ни декоммунизации", - сказал Парубий.\r\nПрокомментировал слова Бориса Шефира и лидер Радикальной партии Олег Ляшко.\r\n"Очевидно, что у Зеленского на уме, то у его бизнес-партнера Шефира на языке", - сказал он.\r\nВ АП настояли, что заявления совладельца студии "Квартал 95" и позиция Президента не совпадают.\r\nТам напомнили, что Президент неоднократно высказывал свою позицию относительно возможных переговоров с Россией: они не исключены, но их формат должен быть согласован с международными партнерами Украины.\r\nЧто касается языкового закона, говорят в АП, Владимир Зеленский поддерживает статус украинского языка как единственного государственного.\r\n"Государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний", - говорится в ответе пресс-службы.\r\nКомментируя идею уменьшения квот, в АП заявили, что это не является компетенцией Президента.\r\n"По этому вопросу должен быть широкий профессиональный и общественный диалог", - заявляют в Администрации.\r\nКак сообщали Українські Новини, Рада увеличила квоты украинского языка на телевидении до 90% с 2024. Зеленский выступал за сохранение квот на украинский язык, но допускал их изменение.\r\nТем временем Данилюк прогнозирует встречу в "нормандском формате" в середине июля.\r\n