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31 мая 2019, пятница, 16:25 725
Президент 2019-05-31T16:42:19+03:00
Українські Новини
В АП открестились от заявлений бизнес-партнера Зеленского об отмене закона о языке и пересмотре квот

В АП открестились от заявлений бизнес-партнера Зеленского об отмене закона о языке и пересмотре квот

Владимир Зеленский. Скриншот: РБК/YouTube
Владимир Зеленский. Скриншот: РБК/YouTube

В Администрации Президента Владимира Зеленского открестились от заявлений совладельца студии "Квартал 95" Бориса Шефира, которые тот накануне сделал в интервью "Детектор Медиа". Об этом говорится в ответе пресс-службы АП на запрос "BBC Украина".

"Он выразил исключительно собственное мнение. Это мнение не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и Администрации Президента", - заявили в пресс-службе.

Также там напомнили, что Шефир не является должностным лицом Администрации президента или членом партии "Слуга народа". Так же как не является ни штатным, ни внештатным советником Президента.

"С момента вступления Владимира Зеленского на должность Борис Шефир не общался с главой государства", - уточнили в Президента.

Борис Шефир является соучредителем студии "Квартал 95" и давним партнером Владимира Зеленского. Его брат - Сергей Шефир - недавно был назначен первым помощником Президента Украины.

30 мая было обнародовано интервью, в котором Борис Шефир сделал несколько громких заявлений, которые активно обсуждаются в соцсетях.

Он назвал Владимира Путина "умным человеком", с которой можно договориться, а также критически высказался об одобрении языкового закона и квот для украинского языка.

На вопрос о том, чего он ожидает от Владимира Зеленского, Шефир ответил: "Я ожидаю пересмотра квот. 90% - это много. Закон о языке надо отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для того, чтобы прекратить войну".

На эти заявления успели отреагировать в Верховной Раде, в том числе и спикер Андрей Парубий.

"Я хочу сказать от имени Верховной Рады и правительства, украинский народ этого вам не позволит. Земля под вами будет гореть. Мы не позволим ни отменить закон о языке, ни квоты, ни декоммунизации", - сказал Парубий.

Прокомментировал слова Бориса Шефира и лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Очевидно, что у Зеленского на уме, то у его бизнес-партнера Шефира на языке", - сказал он.

В АП настояли, что заявления совладельца студии "Квартал 95" и позиция Президента не совпадают.

Там напомнили, что Президент неоднократно высказывал свою позицию относительно возможных переговоров с Россией: они не исключены, но их формат должен быть согласован с международными партнерами Украины.

Что касается языкового закона, говорят в АП, Владимир Зеленский поддерживает статус украинского языка как единственного государственного.

"Государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний", - говорится в ответе пресс-службы.

Комментируя идею уменьшения квот, в АП заявили, что это не является компетенцией Президента.

"По этому вопросу должен быть широкий профессиональный и общественный диалог", - заявляют в Администрации.

Как сообщали Українські Новини, Рада увеличила квоты украинского языка на телевидении до 90% с 2024. Зеленский выступал за сохранение квот на украинский язык, но допускал их изменение.

Тем временем Данилюк прогнозирует встречу в "нормандском формате" в середине июля.

Больше новостей о: Администрация Президента Президент Украины закон о языке Языковые квоты Владимир Зеленский

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