В АП открестились от заявлений бизнес-партнера Зеленского об отмене закона о языке и пересмотре квот

В Администрации Президента Владимира Зеленского открестились от заявлений совладельца студии "Квартал 95" Бориса Шефира, которые тот накануне сделал в интервью "Детектор Медиа". Об этом говорится в ответе пресс-службы АП на запрос "BBC Украина".

"Он выразил исключительно собственное мнение. Это мнение не совпадает с позицией президента Украины Владимира Зеленского и Администрации Президента", - заявили в пресс-службе.

Также там напомнили, что Шефир не является должностным лицом Администрации президента или членом партии "Слуга народа". Так же как не является ни штатным, ни внештатным советником Президента.

"С момента вступления Владимира Зеленского на должность Борис Шефир не общался с главой государства", - уточнили в Президента.

Борис Шефир является соучредителем студии "Квартал 95" и давним партнером Владимира Зеленского. Его брат - Сергей Шефир - недавно был назначен первым помощником Президента Украины.

30 мая было обнародовано интервью, в котором Борис Шефир сделал несколько громких заявлений, которые активно обсуждаются в соцсетях.

Он назвал Владимира Путина "умным человеком", с которой можно договориться, а также критически высказался об одобрении языкового закона и квот для украинского языка.

На вопрос о том, чего он ожидает от Владимира Зеленского, Шефир ответил: "Я ожидаю пересмотра квот. 90% - это много. Закон о языке надо отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для того, чтобы прекратить войну".