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  • Главный редактор "Вести масс-медиа" Оксана Омельченко: депутаты своим решением уничтожают печатный рынок в Украине
19 июня 2019, среда, 06:30 30
Интервью 2019-06-19T06:30:01+03:00
Українські Новини
Главный редактор "Вести масс-медиа" Оксана Омельченко: депутаты своим решением уничтожают печатный рынок в Ук

Главный редактор "Вести масс-медиа" Оксана Омельченко: депутаты своим решением уничтожают печатный рынок в Украине

Степан Крьока
Оксана Омельченко. Фото: Вести.
Оксана Омельченко. Фото: Вести.

15 мая уже проигравшим выборы Президентом Петром Порошенко был подписан закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Там содержиться норма, которая фактически запрещает выпускать печатные СМИ на русском и других иностранных языках, кроме официальных языков Европейского Союза, если издание не выпускает одновременно аналогичный тираж на украинском языке. Норма вступит в силу с 16 января 2022 года. Газета "Вести" одно из крупнейших русскоязычных изданий Украины. Первый номер вышел в мае 2013 года и с тех пор газета выходит ежедневно. О том, как издание оценивает новые законодательные нормы и как они повлияют на работу русскоязычных СМИ Українським Новинам рассказала главный редактор "Вести масс-медиа" Оксана Омельченко.

В новом языковом законе Рада разрешила издавать печатные СМИ на русском и других иностранных языках, кроме официальных языков Европейского Союза, только при условии одновременного выпуска аналогичного тиража на украинском языке с 16 января 2022 года. В связи с этим нам интересно было бы знать Вашу общую оценку этой нормы?

Я оцениваю эту норму очень неоднозначно, как и другие запреты, а также штрафы, которые вводятся этим законом. Очевидно, что единственным государственным языком должен быть украинский – на нем должны говорить чиновники, на нем должен вестись документооборот. Но почему государство указывает, какой язык должен быть у коммерческих структур? Стимулировать украинизацию – это правильно, но методы кнута и запретов никогда не приводили ни к чему хорошему. К сожалению, же этот закон как раз носит карательный характер. В газете "Вести" мы писали статью о том, как подобный закон работает в Латвии. Именно он, похоже, стал прообразом для нашего. Там языковым инспекторам помогают добровольцы, которые стучат на тех, кто говорит не на латышском языке, а нарушителей штрафуют. Но от серьезных конфликтов спасает то, что в Латвии политический градус не столь высок. На инспекторов рисуют шаржи, над ними подтрунивают. У нас же, как прогнозируют те же латыши, возможны очень сильные конфликты.

Как Вы считаете, будет ли спрос на украинский тираж Вашего издания?

Спрос будет, но очевидно, что он будет ниже. Почему газеты, которые издаются в Киеве, в Одессе, Харькове, Днепре, - преимущественно выходят на русском языке? Поскольку мы клиентоориентированы, мы предоставляем тот продукт, который хотят покупать и читать. Мы прекрасно знаем, да и различные исследования это показывают, что в этих регионах живут люди, которые в быту в основном общаются на русском языке. Соответственно им комфортнее читать на этом языке.

Будет ли повышена стоимость газеты?

Рано говорить об этом. Очевидно, что затраты на производство возрастут, поскольку подготовка украиноязычного и русскоязычного тиража предусматривает расширение штата. Кроме того, если мы уже понимаем, что спрос на украинский вариант будет ниже, закон автоматически загоняет нас в убытки. Фактически депутаты своим решением уничтожают печатный рынок в Украине. Он и так сейчас переживает не лучшие времена. Причина в том, что сильно сокращается количество точек дистрибуции, и читателю стало сложнее купить любимую газету. Вспомните историю в Киеве с киосками "Пресса", которые массово сносили, чтобы поставить на их месте ларек с пивом и жвачками. Проблема и с подпиской, так как не во все регионы есть возможность доставить свежую прессу. Словом, закон, о котором мы говорим, станет очередной проблемой для печатного рынка.

Будет ли сокращен русский тираж? Как Вы считаете переходный период достаточен для адаптации русскоязычных СМИ?

На данный момент "Вести" - одна из самых массовых газет Украины, наш тираж составляет 200 тысяч экземпляров, мы занимаем второе место во всеукраинском рейтинге печатных СМИ Kantar TNS. К счастью, в законе предусмотрен переходный период, и он не такой уже и маленький. В любом случае "Вести" всегда соблюдали и будут соблюдать закон в будущем. Как это отразится на тиражах – пока говорить сложно.

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