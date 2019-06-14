Гривня впала до понеділка: офіційний курс валют на вихідні

Після того, як офіційний курс гривні зміцнювався, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14-17 червня, на 1,52 коп. до 26,4171 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговельний день НБУ понизив офіційний курс гривні, установлюваний ним на 13 червня, на 10,29 коп. до 26,4019 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3352,7726\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2641,7080\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2661,0370\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n243,5662\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,0873\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2982,2242\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Національному банку заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.\r\nТим часом гривня на міжбанку стабілізувалася після різких стрибків, а рубль знову почав дорожчати у київських обмінниках.\r\nРаніше після різкого стрибка долар і євро стабілізувалися.\r\nПри цьому, згідно з прогнозом ICU до кінця року, курс гривні може обвалитися, а зростання ВВП сповільнитися.