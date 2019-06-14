Гривня впала до понеділка: офіційний курс валют на вихідні

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговельний день НБУ понизив офіційний курс гривні, установлюваний ним на 13 червня, на 10,29 коп. до 26,4019 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3352,7726 100 доларів США 2641,7080 100 швейцарських франків 2661,0370 1000 ієн 243,5662 10 російських рублів 4,0873 100 євро 2982,2242

Як повідомляли Українські Новини, у Національному банку заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.

Тим часом гривня на міжбанку стабілізувалася після різких стрибків, а рубль знову почав дорожчати у київських обмінниках.

Раніше після різкого стрибка долар і євро стабілізувалися.

При цьому, згідно з прогнозом ICU до кінця року, курс гривні може обвалитися, а зростання ВВП сповільнитися.