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14 червня 2019, пʼятниця, 05:55 9
Фінанси 2019-06-14T06:30:01+03:00
Українські Новини
Гривня впала до понеділка: офіційний курс валют на вихідні

Гривня впала до понеділка: офіційний курс валют на вихідні

Гроші.
Гроші.

Після того, як офіційний курс гривні зміцнювався, Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 14-17 червня, на 1,52 коп. до 26,4171 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговельний день НБУ понизив офіційний курс гривні, установлюваний ним на 13 червня, на 10,29 коп. до 26,4019 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3352,7726
100 доларів США 2641,7080
100 швейцарських франків 2661,0370
1000 ієн 243,5662
10 російських рублів 4,0873
100 євро 2982,2242

Як повідомляли Українські Новини, у Національному банку заявили, що затримка фінансування Міжнародного валютного фонду посилює вразливість економіки України.

Тим часом гривня на міжбанку стабілізувалася після різких стрибків, а рубль знову почав дорожчати у київських обмінниках.

Раніше після різкого стрибка долар і євро стабілізувалися.

При цьому, згідно з прогнозом ICU до кінця року, курс гривні може обвалитися, а зростання ВВП сповільнитися.

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