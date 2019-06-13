Гривна на межбанке стабилизировалась после резких скачков

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 2 коп. в четверг сохранился на неизменном уровне 26,48 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,40-26,44 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 26,42-26,48 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,46-26,50 UAH/USD.

В четверг НБУ не проводил валютный аукцион.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 4,47% с 27,72 UAH/USD до 26,48 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, после длительного укрепления гривна на межбанке резко обвалилась.

При этом в начале недели гривна на межбанке укрепилась на 22 копейки. Также опубликован прогноз ICU до конца года, согласно которому курс гривны может обвалиться, а рост ВВП замедлиться.

Тем временем в НБУ заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.