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13 июня 2019, четверг, 20:02 38
Финансы 2019-06-13T20:03:17+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке стабилизировалась после резких скачков

Гривна на межбанке стабилизировалась после резких скачков

Гривны. Фото: bank.gov.ua
Гривны. Фото: bank.gov.ua

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 2 коп. в четверг сохранился на неизменном уровне 26,48 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,40-26,44 UAH/USD, затем котировки начали расти и достигли уровня 26,42-26,48 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,46-26,50 UAH/USD.

В четверг НБУ не проводил валютный аукцион.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 4,47% с 27,72 UAH/USD до 26,48 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, после длительного укрепления гривна на межбанке резко обвалилась.

При этом в начале недели гривна на межбанке укрепилась на 22 копейки. Также опубликован прогноз ICU до конца года, согласно которому курс гривны может обвалиться, а рост ВВП замедлиться.

Тем временем в НБУ заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.

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