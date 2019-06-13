После резкого скачка доллар и евро стабилизировались

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 12 июня на 2,63 коп. до 26,6297 UAH\/USD, курс покупки повысился на 2,04 коп. до 26,3106 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро повысился на 2,22 коп. до 29,6516 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 6,89 коп. до 30,1319 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n26,3106\r\n26,6297\r\n29,6516\r\n30,1319\r\n3,62\r\n4,21\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n26,4000\r\n27,1000\r\n29,8000\r\n30,4000\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n26,1500\r\n26,5000\r\n29,4000\r\n29,9000\r\n2,50\r\n4,40\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, НБУ укрепил официальный курс гривны 12 июня.\r\nРанее курс наличных доллара и евро обвалился.