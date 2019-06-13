После резкого скачка доллар и евро стабилизировались

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 12 июня на 2,63 коп. до 26,6297 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,04 коп. до 26,3106 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 2,22 коп. до 29,6516 UAH/EUR, курс продажи понизился на 6,89 коп. до 30,1319 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,3106 26,6297 29,6516 30,1319 3,62 4,21 Максимальный 26,4000 27,1000 29,8000 30,4000 4,00 5,00 Минимальный 26,1500 26,5000 29,4000 29,9000 2,50 4,40

Как сообщали Українські Новини, НБУ укрепил официальный курс гривны 12 июня.

Ранее курс наличных доллара и евро обвалился.