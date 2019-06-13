подписаться на рассылку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
13 июня 2019, четверг, 10:40 121
Финансы 2019-06-13T10:40:41+03:00
Українські Новини
После резкого скачка доллар и евро стабилизировались

После резкого скачка доллар и евро стабилизировались

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 12 июня на 2,63 коп. до 26,6297 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,04 коп. до 26,3106 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 2,22 коп. до 29,6516 UAH/EUR, курс продажи понизился на 6,89 коп. до 30,1319 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,3106 26,6297 29,6516 30,1319 3,62 4,21
Максимальный 26,4000 27,1000 29,8000 30,4000 4,00 5,00
Минимальный 26,1500 26,5000 29,4000 29,9000 2,50 4,40

Как сообщали Українські Новини, НБУ укрепил официальный курс гривны 12 июня.

Ранее курс наличных доллара и евро обвалился.

Больше новостей о: Курс валют курс доллара Курс евро

Архив
Новости
ГСА намерена обратиться в ГБР из-за восстановления начальника теруправления в Киевской области Бадахова 12:00
У Сергея Рыбалки родились двое сыновей. Фото: facebook.com/sergey.v.rybalka
У депутата Сергея Рыбалки родилась двойня 11:59
В "Укрлендфарминг" Бахматюка заявили о поддержке женщин, которые планируют делать карьеру в компании 11:39
Сегодня абитуриенты пишут ВНО по химии и заканчивают основную сессию 11:14
Барышевский райсуд запретил Рожковой исполнять обязанности по иску некоего Барташа, - СМИ 11:11
больше новостей
Сергей Юдин. Фото: ВК
Умер российский генерал Юдин, руководивший боевиками в Луганске 14:32
Коломойский потребовал вернуть ему акции Приватбанка, – СМИ 13:40
В зоне ООС в результате обстрелов ранили военного ВСУ 14:15
№73 в списке партии
Кандидатка в Раду от "Слуги народа" тусовщица Ирина Панченко фотографируется обнаженной 00:17
Ведущий "1+1" Иванов не пойдет на выборы от "Слуги народа" из-за "ватного окружения" Зеленского 08:02
больше новостей
Команда Зеленского рассматривает введение 2-палатного парламента, - Стефанчук 16:11
№73 в списке партии
Кандидатка в Раду от "Слуги народа" тусовщица Ирина Панченко фотографируется обнаженной 00:17
Экс-глава КС о реформе судов Зе Командой: в реформировании судебной системы должна принимать участие только профессиональная общественность 15:30
Коломойский потребовал вернуть ему акции Приватбанка, – СМИ 13:40
Ведущий "1+1" Иванов не пойдет на выборы от "Слуги народа" из-за "ватного окружения" Зеленского 08:02
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok