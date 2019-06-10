Курс гривны может обвалиться, а рост ВВП замедлиться, - прогноз ICU до конца года

После того, как в МВФ назвали основную угрозу для мировой экономики, группа ICU прогнозирует замедление роста ВВП в 2019 году до 2,3% при инфляции 8% и курсе гривны 28,5 UAH/USD на конец года.

Об этом говорится в материалах ICU, передают Українські Новини.

"Мы ожидаем, что рост реального ВВП Украины в 2019 замедлится до 2.3%. Рост доходов населения и потребительский спрос по-прежнему являются ключевыми факторами, которые поддерживают экономический рост. Инвестиционный спрос в этом году существенно снизится из-за выборов и перестановок в политическом руководстве страны", - говорится в материалах группы.

Инфляция должна замедлиться до 8% к концу 2019 года.

Приверженность властей к прежней монетарной и фискальной политике будет способствовать дальнейшему замедлению инфляции.

Однако большему ее замедлению будут препятствовать все еще высокий рост доходов населения, себестоимость аграрной продукции и продуктов питания, коммунальных тарифов, телекоммуникационных услуг и акцизного сбора на алкоголь и табачные изделия.

Также отмечается, что дестабилизация топливного рынка из-за ограниченных российских поставок и колебания валютного курса несут значительные инфляционные риски.

Дефицит текущего счета остается близким к прошлогоднему уровню, 3,3% от ВВП по сравнению с 3,4% ВВП в 2018 году.

Внешнеторговый дефицит незначительно расширится из-за негативного эффекта от снижения цен на продукцию ГМК.

Частные переводы продолжат свой рост, но более низкими темпами. Репатриация дивидендов останется приблизительно на том же уровне.

При отсутствии шоков, гривна продолжит свое постепенное ослабление до 28,5 UAH/USD к концу года.

Резкое ослабление, начавшееся в мае, стало результатом возросших глобальных экономических и политических рисков, внутриполитической неопределенности, а также сезонного тренда, когда возрастает спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и компаний, перечисляющих дивиденды за границу.

Глобальные макроэкономические и геополитические риски резко возросли, что негативно влияет на возможности внешнего финансирования Украины в ближайшие несколько месяцев.

Кроме того, риск дальнейшего замедления экономического роста таких торговых партнеров, как ЕС и Турция, может ослабить внешнеторговый баланс Украины.

Вместе с тем сохраняются шансы на улучшение ситуации на финансовых рынках в 3-4 квартале текущего года.

Как сообщали Українські Новини, в НБУ заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.

Также в НБУ считают, что риски для макроэкономической стабильности Украины сохраняются.