Рубль снова начал дорожать в киевских обменниках

В среду, 12 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 11 июня повысился на 1 копейку и составил 3,63 гривен за 10 рублей.\r\nКурс продажи повысился на 1 копейку и составил 4,20 гривен за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурсы рубля в киевских обменниках на 12 июня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,63\r\n4,20\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n4,05\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, после резкого обвала доллар и евро подорожали сразу на 15 копеек.\r\nТем временем, НБУ укрепил официальный курс гривны 12 июня.