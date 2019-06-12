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12 июня 2019, среда, 11:45 109
Экономика 2019-06-12T11:58:12+03:00
Українські Новини
Рубль снова начал дорожать в киевских обменниках

Рубль снова начал дорожать в киевских обменниках

Рубль. Гривна. Фото: Gorlovka.Today
Рубль. Гривна. Фото: Gorlovka.Today

В среду, 12 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 11 июня повысился на 1 копейку и составил 3,63 гривен за 10 рублей.

Курс продажи повысился на 1 копейку и составил 4,20 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курсы рубля в киевских обменниках на 12 июня:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,63 4,20
Максимальный 4,00 5,00
Минимальный 2,50 4,05

Как сообщали Українські Новини, после резкого обвала доллар и евро подорожали сразу на 15 копеек.

Тем временем, НБУ укрепил официальный курс гривны 12 июня.

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