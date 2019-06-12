НБУ укрепил официальный курс гривны 12 июня

В то время, как курс наличных доллара и евро обвалился, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 июня, на 7,60 коп. до 26,2990 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 июня, на 22,07 коп. до 26,3750 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3341,7984\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2629,8950\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2650,2636\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n241,8589\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,0764\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2977,0411\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, после длительного укрепления гривна на межбанке резко обвалилась.\r\nСогласно прогнозу ICU до конца года, курс гривны может обвалиться, а рост ВВП замедлиться. В МВФ заявили, что существующие торговые конфликты представляют основную угрозу для роста мировой экономики.\r\nКроме того, в НБУ заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.\r\nТем временем российский рубль в киевских обменниках подешевел.