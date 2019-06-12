НБУ укрепил официальный курс гривны 12 июня

В то время, как курс наличных доллара и евро обвалился,

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 июня, на 22,07 коп. до 26,3750 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 100 фунтов стерлингов 3341,7984 100 долларов США 2629,8950 100 швейцарских франков 2650,2636 1000 иен 241,8589 10 российских рублей 4,0764 100 евро 2977,0411

Как сообщали Українські Новини, после длительного укрепления гривна на межбанке резко обвалилась.

Согласно прогнозу ICU до конца года, курс гривны может обвалиться, а рост ВВП замедлиться. В МВФ заявили, что существующие торговые конфликты представляют основную угрозу для роста мировой экономики.

Кроме того, в НБУ заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины.

Тем временем российский рубль в киевских обменниках подешевел.