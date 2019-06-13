підписатися на розсилку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
13 червня 2019, четвер, 17:42 8
Вибори 2019-06-13T19:45:02+03:00
Українські Новини
Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова й Лановий очолили список "Руху нових сил"

Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова й Лановий очолили список "Руху нових сил"

Михайло Саакашвілі. Фото: SaakashviliMikheil/Facebook
Михайло Саакашвілі. Фото: SaakashviliMikheil/Facebook

Колишній Президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, колишній заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе, екс-депутат Ради Олесь Доній, шахістка Наталія Жукова та економіст Володимир Лановий очолили список партії "Рух нових сил" на позачергові вибори Верховної Ради 21 липня.

Про це Саакашвілі повідомив на прес-конференції, передають Українські Новини.

Також в списку вказані Олена Терещенко, Дмитро Булах, Ганна Соломатіна, Олег Михайлик, Ігор Черняк, Валерія Коломієць, Володимир Гавриш, Андрій Зозулинський, Володимир Ланда, Дарина Чиж, Сергій Гавруша, Євген Лук'янець, Андрій Подзега, Сергій Яковенко і Анна Вовк.

"Я вважаю своїм обов'язком відкрити дорогу цим людям... Ми йдемо туди не коаліції створювати, не в посадах брати участь. Ми йдемо туди боротися, піднімати Україну і садити", - сказав Саакашвілі.

Як повідомляли Українські Новини, Саакашвілі відмовився йти на вибори з партією Кличка. Саакашвілі пояснив, чому не хоче об'єднатися з партією "УДАР" на виборах в Раду. Також Саакашвілі розповів про плани на вибори в Раду.

Зеленський заявив, що не має політичних планів з Саакашвілі.

Тим часом "Слуга народу" і Платформа Бойка лідирують у рейтингах, Вакарчук вибив Смешка з прохідних.

Більше новин про: Рух нових сил Міхеіл Саакашвілі парламентські вибори 2019 Вибори до Верховної Ради

Архів
Новини
У делегацію ПАРЄ від Росії будуть включені представники анексованого Криму, - росЗМІ 19:38
Розенко, Кубів і Чорновіл: список від партії Порошенка поповнився ще 13 кандидатами 19:20
Стефанчук вважає дискусійною ідею члена команди Зеленського Венедиктової про надання ВРП права притягувати адвокатів до дисциплінарної відповідальності 19:00
Володимир В'ятрович
В'ятрович йде на вибори в Раду від партії Порошенка 18:55
Аномальне забруднення повітря в Києві: рятувальники назвали найнебезпечніші райони 18:38
більше новин
Тиск на опозицію за спроби знизити ціну на газ такий же, як при попередньому президенті, - Кива 08:25
Стало відомо ім'я чоловіка, який відкрив стрілянину по журналісту на "Барабашово", - ЗМІ 11:49
Рада Європи позитивно оцінила судову реформу в Україні 09:21
Корупція – це коли Ахметов заробляє 1 мільярд в місяць, а 60% населення – за межею бідності, – Олександра Дрік 10:56
Завдяки енергореформі країна за 10 років отримає додатково 72 млрд доларів, - Андріан Прокіп 09:56
більше новин
Ведучий "1+1" Іванов йде на вибори за мажоритаркою від "Слуги народу", - ЗМІ 23:44
Зеленський призначив Абромавічуса членом наглядової ради "Укроборонпрому" 12:44
Кабмін звільнив заступника міністра охорони здоров'я Стефанишину, яка вирішила балотуватися в Раду від "Голосу" 13:30
Зеленський обговорив з Тимошенко ситуацію в країні і дострокові вибори 18:39
Коломойський вимагає повернути йому акції Приватбанку, – ЗМІ 13:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok