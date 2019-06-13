Саакашвілі, Сакварелідзе, Доній, Жукова й Лановий очолили список "Руху нових сил"

Колишній Президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, колишній заступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе, екс-депутат Ради Олесь Доній, шахістка Наталія Жукова та економіст Володимир Лановий очолили список партії "Рух нових сил" на позачергові вибори Верховної Ради 21 липня.

Про це Саакашвілі повідомив на прес-конференції, передають Українські Новини.

Також в списку вказані Олена Терещенко, Дмитро Булах, Ганна Соломатіна, Олег Михайлик, Ігор Черняк, Валерія Коломієць, Володимир Гавриш, Андрій Зозулинський, Володимир Ланда, Дарина Чиж, Сергій Гавруша, Євген Лук'янець, Андрій Подзега, Сергій Яковенко і Анна Вовк.

"Я вважаю своїм обов'язком відкрити дорогу цим людям... Ми йдемо туди не коаліції створювати, не в посадах брати участь. Ми йдемо туди боротися, піднімати Україну і садити", - сказав Саакашвілі.

Як повідомляли Українські Новини, Саакашвілі відмовився йти на вибори з партією Кличка. Саакашвілі пояснив, чому не хоче об'єднатися з партією "УДАР" на виборах в Раду. Також Саакашвілі розповів про плани на вибори в Раду.

Зеленський заявив, що не має політичних планів з Саакашвілі.

Тим часом "Слуга народу" і Платформа Бойка лідирують у рейтингах, Вакарчук вибив Смешка з прохідних.