Саакашвили рассказал о планах на выборы в Раду

Бывший Президент Грузии Михаил Саакашвили, который сегодня вернулся в Украину, не намерен принимать участия в досрочных выборах Верховной Рады.\r\nОб этом он сказал журналистам после возвращения в Украину, передают Українськi Новини.\r\n"Я не буду участвовать в выборах", - сказал он.\r\nПо его словам, он будет помогать Украине становиться лучше, но в другом статусе.\r\nТакже он сообщил, что не вел никаких переговоров относительно каких-либо должностей с командой Зеленского.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский отменил прекращение украинского гражданства бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили.\r\nРанее, 26 июля 2017 года, Петр Порошенко своим указом прекратил украинское гражданство Саакашвили.