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29 мая 2019, среда, 22:00 140
Общество 2019-05-29T22:00:14+03:00
Українські Новини
Саакашвили рассказал о планах на выборы в Раду

Саакашвили рассказал о планах на выборы в Раду

Михаил Саакашвили. Фото: ЕЛЬДАР САРАХМАН/УП
Михаил Саакашвили. Фото: ЕЛЬДАР САРАХМАН/УП

Бывший Президент Грузии Михаил Саакашвили, который сегодня вернулся в Украину, не намерен принимать участия в досрочных выборах Верховной Рады.

Об этом он сказал журналистам после возвращения в Украину, передают Українськi Новини.

"Я не буду участвовать в выборах", - сказал он.

По его словам, он будет помогать Украине становиться лучше, но в другом статусе.

Также он сообщил, что не вел никаких переговоров относительно каких-либо должностей с командой Зеленского.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский отменил прекращение украинского гражданства бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили.

Ранее, 26 июля 2017 года, Петр Порошенко своим указом прекратил украинское гражданство Саакашвили

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