Саакашвили рассказал о планах на выборы в Раду

Бывший Президент Грузии Михаил Саакашвили, который сегодня вернулся в Украину, не намерен принимать участия в досрочных выборах Верховной Рады.

Об этом он сказал журналистам после возвращения в Украину, передают Українськi Новини.

"Я не буду участвовать в выборах", - сказал он.

По его словам, он будет помогать Украине становиться лучше, но в другом статусе.

Также он сообщил, что не вел никаких переговоров относительно каких-либо должностей с командой Зеленского.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский отменил прекращение украинского гражданства бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили.

Ранее, 26 июля 2017 года, Петр Порошенко своим указом прекратил украинское гражданство Саакашвили.