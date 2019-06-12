"Слуга народа" и Платформа Бойко лидируют в рейтингах, Вакарчук выбил Смешко из проходных, - опрос

Партия "Слуга народа" народа набирает 47,5% голосов, "Оппозиционная платформа - За життя" - 10,4%, "Европейская солидарность" - 7,9%, "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 7,5% и "Голос" - 6,4% на выборах Верховной Рады по опросу социологической группы "Рейтинг".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Эти 5 партий преодолевают необходимый барьер 5% и проходят в Раду среди респондентов, намеревающихся голосовать и определившихся с выбором.

Респондентов спросили, будут ли они принимать участие в досрочных выборах Рады 21 июля.

69% ответили утвердительно, 15% - скорее да, 9% - нет, 3% - скорее нет, 4% затруднились ответить.

При этом при выборе партии респондентам задали вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы выборы прошли в следующее воскресенье.

Среди партий, которые набрали менее 5% голосов тех, кто будет голосовать и определился с выбором, 4,3% получает "Сила и честь", 2,5% - Радикальная партия, а остальные - менее чем по 2,4%.

Опрос проводился 6-9 июня среди 2 тыс. совершеннолетних респондентов методом личного интервью.

Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.

Как сообщали Українськi Новини, партия "Слуга народа" народа набирает 48,2% голосов, "Оппозиционная платформа - За життя" - 10,7%, "Европейская солидарность" - 7,8%, "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 6,9% и "Голос" - 5,6% на выборах Рады по опросу "Рейтинга", который проводился с 29 мая по 3 июня.

72% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", выступили за роспуск Верховной Рады.

Также почти четверть украинцев считают, что выборы Президента усилили раскол в обществе.