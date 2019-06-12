"Слуга народа" и Платформа Бойко лидируют в рейтингах, Вакарчук выбил Смешко из проходных, - опрос

Партия "Слуга народа" народа набирает 47,5% голосов, "Оппозиционная платформа - За життя" - 10,4%, "Европейская солидарность" - 7,9%, "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 7,5% и "Голос" - 6,4% на выборах Верховной Рады по опросу социологической группы "Рейтинг".\r\nОб этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.\r\nЭти 5 партий преодолевают необходимый барьер 5% и проходят в Раду среди респондентов, намеревающихся голосовать и определившихся с выбором.Респондентов спросили, будут ли они принимать участие в досрочных выборах Рады 21 июля.\r\n69% ответили утвердительно, 15% - скорее да, 9% - нет, 3% - скорее нет, 4% затруднились ответить.\r\nПри этом при выборе партии респондентам задали вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы выборы прошли в следующее воскресенье.\r\nСреди партий, которые набрали менее 5% голосов тех, кто будет голосовать и определился с выбором, 4,3% получает "Сила и честь", 2,5% - Радикальная партия, а остальные - менее чем по 2,4%.\r\nОпрос проводился 6-9 июня среди 2 тыс. совершеннолетних респондентов методом личного интервью.\r\nОшибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.\r\nКак сообщали Українськi Новини, партия "Слуга народа" народа набирает 48,2% голосов, "Оппозиционная платформа - За життя" - 10,7%, "Европейская солидарность" - 7,8%, "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 6,9% и "Голос" - 5,6% на выборах Рады по опросу "Рейтинга", который проводился с 29 мая по 3 июня.\r\n72% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", выступили за роспуск Верховной Рады.\r\nТакже почти четверть украинцев считают, что выборы Президента усилили раскол в обществе.