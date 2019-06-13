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13 червня 2019, четвер, 16:18 14
Вибори 2019-06-13T17:30:03+03:00
Українські Новини
Від "Слуги народу" у другій частині списку в Раду йдуть прес-секеретарі

Від "Слуги народу" у другій частині списку в Раду йдуть прес-секеретарі

"Слуга народу". Фото: zesluganarodu/Facebook

У другій частині списку "Слуги народу", який був оприлюднений сьогодні, виявилося відразу кілька спікерів політсил, журналістка і піарник-брендолог, повідомляє "Страна".

Номер 112 в списку віддали Євгенії Кравчук - екс-прес-секретарю партії "Укроп" (партію пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським), а нині керівника прес-офісу "Слуги народу", 104 - Роксолані Підласе, радниці зв'язків з громадськістю міністра економічного розвитку і першого віце-прем'єра Степана Кубіва, а 131 - Тетяні Цибі, яка взаємодіє зі ЗМІ від "Слуги народу".

Є в списку і журналісти. Під номером 150 йде Юля Палійчук з "Рабинович ТВ", яка працювала багато років парламентським кореспондентом.

Як повідомляли Українські Новини, раніше був опубліковано список сотні кандидатів Зеленського від партії "Слуга народу". Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамія і Янчук очолили список партії.

Також від "Слуги народу" балотуються журналіст Дубинський і актор Корявченков.

Ведучий "1+1" Іванов йшов на вибори по мажоритарці від "Слуги народу", але передумав через "ватне оточення" Зеленського.

Тим часом екс-депутат Одеської міськради і відомий спортсмен передумали балотуватися від "Слуги народу".

 

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