Ведущий "1+1" Иванов идет на выборы по мажоритарке от "Слуги народа", - СМИ

Во вторник, 11 июня, стало известно о том, что блогер и телеведущий канала "1+1" Сергей Иванов идет на выборы в Верховную Раду по мажоритарной системе от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа", сообщает "Страна" со ссылкой на источники.

Иванов идет по одному из мажоритарных округов.

Сергей Иванов родился 26 августа 1976 года. Окончил Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля.

Работал в органах прокуратуры. Позже был принят на должность заместителя департамента контроля за оборотом подакцизных товаров Луганской налоговой администрации, откуда был уволен, по одной версии, за коррупционные действия.

По другой версии, Иванов был уволен за публичную поддержу Евромайдана.

В мае 2014 года стал известным как блогер, выступавший с радикальных майдановских и националистических позиций.

"Я считаю, что этот город (Луганск), изначально люмпенский, получает то, что по сути дела заслужил. Здесь очень много необразованных людей, в которых дали всходы идеи великоросского шовинизма, навязываемые радикальными идеологическими российскими сектами Кургиняна, Дугина со всеми его движениями", - написал Иванов в июле 2014 года в разгар боев за Луганск, когда город находился под обстрелами без воды и электричества.

В начале октября 2016 года Сергей Иванов вместе с Наталией Мосейчук стали ведущими ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1.

Как сообщали Українські Новини, опубликован список сотни кандидатов Зеленского от партии "Слуга народа". Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамия и Янчук возглавили список "Слуги народа".

Также от "Слуги народа" баллотируются журналист Дубинский и актер Корявченков.