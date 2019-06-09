Опубликован список сотни кандидатов Зеленского от партии "Слуга народа"

В воскресенье, 9 июня, на съезде партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа", были названы первые сто человек в партийном списке политсилы.

Полный список опубликовал в своем Telegram-канале народный депутат Сергей Лещенко.

"Ну что, друзья, партия Зеленского “Слуга народа” провела сегодня свой съезд, где объявила первую сотню кандидатов в депутаты. Они не назвали весь список и кандидатов по мажоритарке - это будет сделано завтра. А пока вашему вниманию - первые сто фамилий, которые практически на сто процентов станут депутатами будущего созыва", - написал он.

Отметим, что сам Лещенко не вошел в список кандидато в депутаты от партии Зеленского, хотя ранее он входил в команду Зе до скандала с вмешательством в выборы в США на стороне Клинтон.

1. Дмитрий Разумков

2. Стефанчук Руслан

3. Винидиктовна Ирина

4. Арахамия Давид Георгиевич

5. Яченко Галина

6. Федоров Михаил

7. Корниенко Александр

8. Красносельская Анастасия

9. Ткаченко Александр

10. Беленюк Жан

11. Бабак Сергей

12. Криклий Владислав

13. Шуляк Елена

14. Наталуха Дмитрий

15. Ясько Елизавета

16. Оржель Алексей

17. Герус Андрей

18. Радуцкий Михаил

19. Монастырский Денис

20. Гетьманцев Даниил

21. Малюська Денис Леонтьевич

22. Холодов Андрей Иванович

23. Лерус Гео Баградович

24. Кальченко Сергей Витальевич

25. Ткаченко Максим Николаевич

26. Чернев Егор Владимирович

27. Юраш Святослав Андреевич

28. Сушко Павел Николаевич

29. Верещук Ирина Андреевна

30. Курбаков Александр Николаевич

31. Коробкова Елена Анатольевна

32. Диденко Юлия Адександровна.

33. Спивак Дмитрий Павлович

34. Солончук Дмитрий Викторович

35. Ананченко Михаил Олегович

36. Коваленко Анна Николаевна

37. Неклюдов Владлен Михайлович

38. Кривошеев Игорь Сергеевич

39. Ионушас Сергей Константинович

40. Завитневич Александр Михайлович

41. Гусев Юрий Вениаминович

42. Воронов Владимир Анатольевич

43. Арестов Юрий Юрьевич

44. Кисель Юрий Григорьевич

45. Галачук Вадим Сергеевич

46. Ковалев Артем Владимирович

47. Стернечук Виталий Александрович

48. Михайлюк Галина Олеговна

49. Бабий Роман Вячеславович

50. Ткачура Александр Анатольевич

51. Новосад Анна Игоревна

52. Культенко Артем Валерьевич

53. Марусяк Олег Романович

54. Кириченко Николай Александрович

55. Третьяков Галина Николаевна

56. Халимон Павел Витальевич

57. Мошинец Ольга Владимировна

58. Саладуха Ольга Валерьевна

59. Коваль Ольга Владимировна

60. Загорулько Алина Леонидовна

61. Бондаренко Олег Владимирович

62. Крячко Михаил Валерьевич

63. Бардина Марина Олеговна

64. Марченко Людмила Ивановна

65. Юнаков Иван Сергеевич

66. Володина Дарина Артемовна

67. Богданова Наталья Николаевна

68. Савченко Ольга Станиславовна

69. Гринчук Оксана Анатольевна

70. Козак Владимир Васильевич

71. Лысюк Андрей Александрович

72. Сова Александр Георгиевич

73. Панченко Ирина Сергеевна

74. Боярчук Роман Михайлович

75. Ватрас Владимир Антонович

76. Мулик Роман Миронович

77. Тарасов Олег Сергеевич

78. Костюх Анатолий Вячеславович

79. Брагар Евгений Вадимович

80. Безгин Виталий Юрьевич

81. Гутцайт Вадим Маркович

82. Салийчук Александр Вячеславович

83. Карбаджак Роман Юрьевич

84. Репина Элла Анатольевна

85. Пушкаренко Арсений Михайлович

86. Заблоцкий Мариан Богданович

87. Клочко Андрей Андреевич

88. Овчинникова Юлия Юрьевна

89. Мережко Александр Александрович

90. Чернюх Игорь Иванович

91. Устенко Алексей Олегович

92. Кабанов Александр Евгеньевич

93. Вениславский Федор Владимирович

94. Булах Лада Валентиновна

95. Петруняк Евгений Васильевич

96. Мариковский Александр Валерьевич

97. Федиенко Александр Павлович

98. Мотовиловец Андрей Викторович

99. Колесник Анна Сергеевна

100. Богуцкая Елизавета Петровна

Как сообщали Українськi Новини, "Слуга народа" получила 3,5 тыс. заявок от желающих баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарным округам.

Тем временем, согласно соцопросам "Слуга народа" набирает почти 50% голосов на выборах Рады, на втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь".

А на съезде "Слуги народа" гостей и журналистов кормят шаурмой.