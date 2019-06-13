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13 червня 2019, четвер, 15:04 24
Суспільство 2019-06-13T17:00:04+03:00
Українські Новини
Новий пішохідний міст у Києві закрився на ремонт

Новий пішохідний міст у Києві закрився на ремонт

Зачинення моста на ремонт. Фото:
Зачинення моста на ремонт. Фото: "Інформатор"

У Києві закрили пішохідно-велосипедний міст, який знаходиться між Хрещатим парком та Володимирською гіркою. Причина - регламентні ремонтні роботи. Попередньо, відкриють міст в п'ятницю ввечері, 14 червня. Про це повідомляє "Інформатор".

Як повідомляється, на даний момент міст з двох сторін закрили огорожами і туди не можна пройти. На місці чергує муніципальна охорона.

Зачинення моста на ремонт. Фото: Зачинення моста на ремонт. Фото: "Інформатор"

"Це необхідно, тому що "ліг" гусасфальт - покриття мосту, відійшла зайва крихта, яку треба прибрати, помити і почистити міст, нанести пластикову розмітку. Ми говорили про це раніше, коли люди цікавилися чому багато маленьких камінців. Така технологія використання гусасфальта - зайва крихта відходить через деякий час. Тому, працюємо, прибираємо ", - зазначив мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці в Facebook.

Кличко додав, що найближчим часом планують замінити захисну плівку, яка постраждала від вандалів, на шар захисного "супербронированного" скла.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві відкрився скандальний міст з пластику за майже півмільярда, на ньому в той же день тріснуло скло.

Після еще одне скло пішло тріщинами на скандальному мосту в Києві.

Кличко заявив, що основне скло на пішохідному мосту не постраждало, тріснула захисна оболонка. Також Кличко переконаний, що скляна підлога на пішохідному мосту лопнула через диверсію.

Тим часом земля під "мостом Кличка" вже в оренді під будівництво готелю і розважального центру.

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