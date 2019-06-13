"Непрохідна" партія Смєшко "Сила і честь" розраховує на коаліцію з "Слугою народу"

Політична партія "Сила і честь" Ігор Смешко, яка, за останніми рейтингами, не проходить до парламенту, розраховує на створення коаліції у Верховній Раді з політичною партією "Слуга народу".

Про це в інтерв'ю виданню "Українська правда" сказав журналіст, голова виборчого штабу партії "Сила і честь" Дмитро Гордон, передають Українські Новини.

"Я думаю, що коаліцію утворюють саме "Сила народу"... Тобто "Слуга народу" і "Сила і честь". Коаліція буде називатися "Сила народу", - сказав він.

Гордон також підкреслив, що партія розраховує набрати на дострокових виборах Ради від 10% до 18% голосів.

А тим часом, в "Слуги народу" розкрили, хто балотується в Раду від партії: повний список кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, за опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", партія "Слуга народу" набирає 47,5% голосів, "Опозиційна платформа - За життя" - 10,4%, "Європейська солідарність" - 7,9%, "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 7,5% і "Голос" - 6,4%, "Сила і честь" - 4,3% на виборах Ради.

11 червня КС почав розгляд конституційності розпуску Ради. Представитель Ради в КС заявив, що 11 червня рішення про конституційність розпуску парламенту не буде.

У той же час, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко радить президенту Володимиру Зеленському не скасовувати свій указ про розпуск парламенту, навіть якщо Конституційний Суд визнає його неконституційним.

Тим часом, опублікований список сотні кандидатів Зеленського від партії "Слуга народу". Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамія і Янчук очолили список "Слуги народу".