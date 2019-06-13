В "Слузі народу" розкрили, хто балотується в Раду від партії: повний список кандидатів

Партія Президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" розкрила, хто увійшов у список її кандидатів у депутати в загальнодержавному виборчому окрузі на дострокових парламентських виборах 21 липня після розпуску парламенту. \r\nВідповідний список оприлюднила прес-служба партії, передають Українські Новини.\r\nСписок кандидатів у депутати від партії "Слуга народу":\r\n\r\nРазумков Дмитро Олександрович\r\nСтефанчук Руслан Олексійович\r\nВенедіктова Ірина Валентинівна\r\nАрахамія Давид Георгійович\r\nЯнченко Галина Ігорівна\r\nФедоров Михайло Альбертович\r\nКорнієнко Олександр Сергійович\r\nКрасносільська Анастасія Олегівна\r\nТкаченко Олександр Владиславович\r\nБеленюк Жан Венсанович\r\nБабак Сергій Віталійович\r\nКриклій Владислав Артурович\r\nШуляк Олена Олексіївна\r\nНаталуха Дмитро Андрійович\r\nЯсько Єлизавета Олексіївна\r\nОржель Олексій Анатолійович\r\nГерус Андрій Михайлович\r\nРадуцький Михайло Борисович\r\nМонастирський Денис Анатолійович\r\nГетманцев Данило Олександрович\r\nМалюська Денис Леонтійович\r\nХолодов Андрій Іванович\r\nЛерос Гео Багратович\r\nКальченко Сергій Віталійович\r\nТкаченко Максим Миколайович\r\nЧернєв Єгор Володимирович\r\nЮраш Святослав Андрійович\r\nСушко Павло Миколайович\r\nВерещук Ірина Андріївна\r\nКубраков Олександр Миколайович\r\nКоробкова Олена Анатоліївна\r\nДіденко Юлія Олександрівна\r\nСоломчук Дмитро Вікторович\r\nАнанченко Михайло Олегович\r\nКоваленко Анна Миколаївна\r\nНеклюдов Владлен Михайлович\r\nКривошеєв Ігор Сергійович\r\nІонушас Сергій Костянтинович\r\nЗавітневич Олександр Михайлович\r\nСтруневич Вадим Олегович\r\nВоронов Володимир Анатолійович\r\nАрістов Юрій Юрійович\r\nКисіль Юрій Григорович\r\nГалайчук Вадим Сергійович\r\nКовальов Артем Володимирович\r\nСтернічук Валерій Олександрович\r\nМихайлюк Галина Олегівна\r\nБабій Роман В’ячеславович\r\nКачура Олександр Анатолійович\r\nНовосад Анна Ігорівна\r\nКультенко Артем Валерійович\r\nМарусяк Олег Романович\r\nКириченко Микола Олександрович\r\nТретьякова Галина Миколаївна\r\nХалімон Павло Віталійович\r\nМошенець Олена Володимирівна\r\nСаладуха Ольга Валеріївна\r\nКоваль Ольга Володимирівна\r\nЗагоруйко Аліна Леонідівна\r\nБондаренко Олег Володимирович\r\nКрячко Михайло Валерійович\r\nБардіна Марина Олегівна\r\nМарченко Людмила Іванівна\r\nЮнаков Іван Сергійович\r\nВолодіна Дарина Артемівна\r\nСавченко Ольга Станіславівна\r\nГринчук Оксана Анатоліївна\r\nКозак Володимир Васильович\r\nЛисюк Андрій Олександрович\r\nСова Олександр Георгійович\r\nБоярчук Роман Михайлович\r\nВатрас Володимир Антонович\r\nМулик Роман Миронович\r\nТарасов Олег Сергійович\r\nКостюх Анатолій В’ячеславович\r\nБрагар Євген Вадимович\r\nБезгін Віталій Юрійович\r\nКавун Ольга Олександрівна\r\nСалійчук Олександр В’ячеславович\r\nРєпіна Елла Анатоліївна\r\nПушкаренко Арсеній Михайлович\r\nЗаблоцький Мар'ян Богданович\r\nКлочко Андрій Андрійович\r\nОвчинникова Юлія Юріївна\r\nМережко Олександр Олександрович\r\nУстенко Олексій Олегович\r\nКабанов Олександр Євгенович\r\nВеніславський Федір Володимирович\r\nБулах Лада Валентинівна\r\nПетруняк Євген Васильович\r\nМаріковський Олександр Валерійович\r\nФедієнко Олександр Павлович\r\nМотовиловець Андрій Вікторович\r\nКолісник Ганна Сергіївна\r\nБогуцька Єлизавета Петрівна\r\nНагаєвський Артем Сергійович\r\nПотураєв Микита Русланович\r\nЯкименко Павло Віталійович\r\nСоколов Михайло Юрійович\r\nКунаєв Артем Юрійович\r\nПрипутень Дмитро Сергійович\r\nПавлюк Максим Васильович\r\nМокан Василь Іванович\r\nПідласа Роксолана Андріївна \r\nТорохтій Богдан Григорович\r\nДмитрієва Оксана Олександрівна\r\nШол Маргарита Віталіївна\r\nКостін Андрій Євгенович\r\nГорбенко Руслан Олександрович\r\nЖупанін Андрій Вікторович\r\nТістик Ростислав Ярославович\r\nКравчук Євгенія Михайлівна\r\nЯковлева Неллі Іллівна\r\nГривко Сергій Дмитрович\r\nПавловський Петро Іванович\r\nАллахвердієва Ірина Валеріївна\r\nВінтоняк Олена Василівна\r\nЗаславський Юрій Іванович\r\nЗадорожний Андрій Вікторович\r\nШипайло Остап Ігорович\r\nШинкаренко Іван Анатолійович\r\nСовгиря Ольга Володимирівна\r\nКрейденко Володимир Вікторович\r\nТарасенко Тарас Петрович\r\nСольский Микола Тарасович\r\nФролов Павло Євгенович\r\nНовиков Михайло Миколайович\r\nПодгорна Вікторія Валентинівна\r\nХоменко Олена Вікторівна\r\nОстапенко Анатолій Дмитрович\r\nЦиба Тетяна Вікторівна\r\nКалаур Іван Романович\r\nГришина Юлія Миколаївна\r\nРуденко Ольга Сергіївна\r\nКопиленко Олександр Любимович\r\nМанзій Сергій Володимирович\r\nСанченко Олександр Вадимович\r\nМаслов Денис В'ячеславович\r\nШвачко Антон Олексійович\r\nКострійчук Сергій Володимирович\r\nБожков Олександр Валерійович\r\nМихайлюк Артем Олександрович\r\nВасюк Олександр Олександрович\r\nЄрмоленко Дмитро Юрійович\r\nКороленко Валентина Юріївна\r\nЛактіонова Наталя Валентинівна\r\nТарарін Микола Олександрович\r\nСверба Інна Станіславівна\r\nМельник Сергій Васильович\r\nПалійчук Юлія Володимирівна\r\nСлинько Дмитро Михайлович\r\nТригуб Володимир Володимирович\r\nКравець Роман Олександрович\r\nКозуб Богдан Юрійович\r\nМоскаленко Сергій Валерійович\r\nКарабута Сергій Олександрович\r\nПерепічай Тетяна Сергіївна\r\nФедоренко Юрій Сергійович\r\nКваша Оксана Олександрівна\r\nОтраднова Олеся Олександрівна\r\nКиївець Олена Валеріївна\r\nКармаза Олександра Олександрівна\r\nМоркляник Богдан Васильович\r\nБаланюк Юрій Вікторович\r\nРєзнікова Вікторія Вікторівна\r\nСлободян Олена Миколаївна\r\nМісяць Андрій Петрович\r\nВидолоб Дмитро Вікторович\r\nКаліна Христина Андріївна\r\nРагімова Анастасія Борисівна\r\nФьодорова Христина Валеріївна\r\nАнанян Елізабет Гариківна\r\nБондаренко Катерина Андріївна\r\nРоманюк Катерина Олександрівна\r\nФедосова Антоніна Володимирівна\r\nЄськов Олексій Олексійович \r\nВітікач Віталій Вікторович\r\nКапустянський Юрій Вікторович\r\nХомич Ігор Васильович\r\nФурман Володимир Анатолійович\r\nЖуравнівський Валерій Казимович\r\nКорольов Денис Сергійович\r\nМасевич Станіслав Андрійович\r\nРасенко Артем Олександрович\r\nЧеревань Артур Леонідович\r\nТереба Надія Ігорівна\r\nЛитвиненко Ірина Сергіївна\r\nМоскаленко Діана Сергіївна\r\nТєтєрєва Олена Ігорівна\r\nЯременко Катерина Сергіївна\r\nВдовенко Марія Володимирівна\r\nДискант Сергій Миколайович\r\nБевзан Юрій Степанович\r\nСіпко Марина Олександрівна\r\nБельска Марина Олександрівна\r\nМайбородюк Павло Вікторович\r\nОпімах Юрій Віталійович\r\nКовальчук Євген Андрійович\r\nГрибков Сергій Вікторович\r\nМосійчук Дмитро Олександрович\r\nЧізмар Едуард Федорович\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 11 червня КС почав розгляд конституційності розпуску Ради. Представитель Ради в КС заявив, що 11 червня рішення про конституційність розпуску парламенту не буде.\r\nУ той же час, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко радить президенту Володимиру Зеленському не скасовувати свій указ про розпуск парламенту, навіть якщо Конституційний Суд визнає його неконституційним.\r\nТим часом, опубліковано список сотні кандидатів Зеленського від партії "Слуга народу". Разумков, Стефанчук, Венедиктова, Арахамія і Янчук очолили список "Слуги народу".\r\nТакож від "Слуги народу" балотуються журналіст Дубинський і актор Корявченков.