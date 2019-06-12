Підліток отримав кулю в спину у своєму дворі в Житомирській області

Сьогодні, 12 червня, був госпіталізований в місцеву лікарню 12-річний житель с. П'яти, Чуднівського району, Житомирської області з пораненням спини, в той час, як подібний інцидент у червні завершився смертю дитини. Про це повідомляє прес-служба Нацполиции Житомирської області, передають Українські Новини.

Повідомлення про нещасний випадок надійшло близько 12:30 в Чуднівське відділення поліції. На місце події для з'ясування обставин виїхала і працює слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції. Попередньо встановлено, що 50-річний місцевий житель, працівник лісового господарства, на території свого домоволодіння вистрілив з дрібнокаліберної гвинтівки. Як виявилося згодом, він потрапив у сусідського підлітка, який перебував у своєму дворі. Зараз хлопцеві надають необхідну медичну допомогу.

В даний час в господарстві поліцейські проводять першочергові заходи. Подія належним чином зареєстровано. У той же час про даний факт проінформовано Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, що в Київській області трагічно загинула 2-річна дитина.

Крім того, триває слідство по справі 5-річного Кирила, який також отримав поранення від патронів.

Поліцейські, що проходять по слідству, відмовлялися давати показання і не бажали співпрацювати. Також підозрювані у вбивстві відмовлялися здавати кров.

Рішення про звільнення всіх причетних до справи осіб буде прийнято після завершення слідства.