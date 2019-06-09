Трагедия в Киеве: на Борщаговке двухлетний ребенок погиб, выпав из окна многоэтажки

2-летний мальчик погиб после падения с 8-го этажа многоэтажного дома в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области.\r\nОб этом говорится в сообщении Главного управления Нацполиции Киевской области, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, отец с сыном поднялись на 9-й этаж в лифте и по лестнице пошли вниз.\r\nНа 8-м этаже мужчина поставил мальчика на подоконник, чтобы он посмотрел в окно.\r\nВ это время ребенок наклонился, смотря через незапертое окно, и упал на землю.Медики констатировали смерть мальчика.\r\nНа данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса.\r\nКак сообщали Українськi Новини, девушка выпала из 11 этажа в Киеве.