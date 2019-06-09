Трагедия в Киеве: на Борщаговке двухлетний ребенок погиб, выпав из окна многоэтажки

2-летний мальчик погиб после падения с 8-го этажа многоэтажного дома в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Нацполиции Киевской области, передают Українськi Новини.

Согласно ему, отец с сыном поднялись на 9-й этаж в лифте и по лестнице пошли вниз.

На 8-м этаже мужчина поставил мальчика на подоконник, чтобы он посмотрел в окно.

В это время ребенок наклонился, смотря через незапертое окно, и упал на землю.

Медики констатировали смерть мальчика.

На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, девушка выпала из 11 этажа в Киеве.