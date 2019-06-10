Близько 2 тис. осіб пікетують Адміністрацію Президента, виступаючи проти заяв колишнього президента Леоніда Кучми щодо Донбасу.\r\nПро це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.\r\nПікет почався близько 19:00.\r\n\r\n"Ми вимагаємо, щоб ті люди, які формують дорожню карту до Мінську, були замінені. Щоб ветерани були залучені до процесу, щоб були ті люди, які знають ситуацію, інакше ми будемо це сприймати як тиху капітуляцію", - сказав один з організаторів пікету.\r\n\r\nЧас від часу учасники пікету скандують: "Ганьба", "Кучму геть", "Вова, у нас війна - почекає шаурма".\r\nПікет під АП. Фото: Mishell Pfeiffer\/Facebook\r\nУчасники пікету вважають, що Кучма і Зеленський ведуть антиукраїнську пропаганду щодо Донбасу.\r\nПікет під АП. \r\n\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, активісти обклеїли вхід до АП фотографіями загиблих на Донбасі. Також учасники пікету підняли білий прапор і спалили його на знак того, що не допустять капітуляції України перед Росією.\r\nРаніше Кучма розкрив подробиці ініціативи не відкривати вогонь у відповідь. Леонід Кучма вважає критику ініціатив заборони відкривати вогонь у відповідь і зняття економічної блокади Донбасу передвиборчою кампанією.\r\nТим часом Генеральна прокуратура порушила 3 кримінальні провадження за фактом підготовки до фінансування тероризму, державної зради та перешкоджання Збройним силам через заяви Президента Володимира Зеленського та колишнього Президента, представника України в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) Леоніда Кучми.