У нас війна - почекає шаурма: Дві тисячі осіб пікетують АП через заяви Кучми щодо Донбасу

Близько 2 тис. осіб пікетують Адміністрацію Президента, виступаючи проти заяв колишнього президента Леоніда Кучми щодо Донбасу.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця події.

Пікет почався близько 19:00.

"Ми вимагаємо, щоб ті люди, які формують дорожню карту до Мінську, були замінені. Щоб ветерани були залучені до процесу, щоб були ті люди, які знають ситуацію, інакше ми будемо це сприймати як тиху капітуляцію", - сказав один з організаторів пікету.

Час від часу учасники пікету скандують: "Ганьба", "Кучму геть", "Вова, у нас війна - почекає шаурма".

Пікет під АП. Фото: Mishell Pfeiffer/Facebook

Учасники пікету вважають, що Кучма і Зеленський ведуть антиукраїнську пропаганду щодо Донбасу.

Пікет під АП.

Як повідомляли Українськi Новини, активісти обклеїли вхід до АП фотографіями загиблих на Донбасі. Також учасники пікету підняли білий прапор і спалили його на знак того, що не допустять капітуляції України перед Росією.

Раніше Кучма розкрив подробиці ініціативи не відкривати вогонь у відповідь. Леонід Кучма вважає критику ініціатив заборони відкривати вогонь у відповідь і зняття економічної блокади Донбасу передвиборчою кампанією.

Тим часом Генеральна прокуратура порушила 3 кримінальні провадження за фактом підготовки до фінансування тероризму, державної зради та перешкоджання Збройним силам через заяви Президента Володимира Зеленського та колишнього Президента, представника України в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) Леоніда Кучми.