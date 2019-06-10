АЕС і університет у Рівному перевіряють на вибухівку

Невідомі повідомили про замінування Рівненської атомної електростанції, що нещодавно відключила 3 енергоблок через несправність.\r\nПро це сказано повідомленні прес-служби Рівненської області, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, у понеділок у поліцію об 11:20 надійшло анонімне повідомлення про замінування Рівненської АЕС.\r\nКрім того, о 10:55 в поліцію надійшло повідомлення від помічника ректора Рівненського державного гуманітарного університету про те, що на електронну адресу надійшов лист про мінування навчального закладу.\r\nНа сьогодні оперативники перевіряють будівлі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на АЕС під Миколаєвом шукали вибухівку, співробітників не евакуювали.\r\nТим часом невідомий повідомив про мінування аеропорту, вокзалу і ще понад 10 об'єктів у Львові, а 700 осіб евакуювали через "мінування" під Херсоном.\r\nТакож поліція евакуювала близько 3 тис. осіб через повідомлення про мінування 15 об'єктів в Одесі, а в Харкові евакуювали людей з 19 торгових центрів.