АЕС і університет у Рівному перевіряють на вибухівку

Невідомі повідомили про замінування Рівненської атомної електростанції, що нещодавно відключила 3 енергоблок через несправність.

Про це сказано повідомленні прес-служби Рівненської області, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, у понеділок у поліцію об 11:20 надійшло анонімне повідомлення про замінування Рівненської АЕС.

Крім того, о 10:55 в поліцію надійшло повідомлення від помічника ректора Рівненського державного гуманітарного університету про те, що на електронну адресу надійшов лист про мінування навчального закладу.

На сьогодні оперативники перевіряють будівлі.

Як повідомляли Українські Новини, на АЕС під Миколаєвом шукали вибухівку, співробітників не евакуювали.

Тим часом невідомий повідомив про мінування аеропорту, вокзалу і ще понад 10 об'єктів у Львові, а 700 осіб евакуювали через "мінування" під Херсоном.

Також поліція евакуювала близько 3 тис. осіб через повідомлення про мінування 15 об'єктів в Одесі, а в Харкові евакуювали людей з 19 торгових центрів.