В Одессе эвакуировали людей из 15 объектов

После того, как СБУ заявила, что предотвратила теракт в Запорожье, где террорист заложил взрывчатку у детской площадки, сотрудники Национальной полиции эвакуируют около 3 тыс. человек из-за сообщения о минировании 15 объектов в Одессе.

Об этом Українським Новинам сообщили в Управлении Нацполиции в Одесской области.

Неизвестный анонимно сообщил о минировании нескольких жилых домов, медицинских и торговых заведений, а также международного аэропорта "Одесса".

На места событий направлены взрывотехники, следственно-оперативные группы и спасатели.

Как сообщали Українські Новини, неизвестный сообщил о минировании аэропорта, вокзала и еще более 10 объектов во Львове.

Также на АЭС под Николаевом искали взрывчатку, сотрудников не эвакуировали.

По Харькову прокатилась волна ложных минирований. Ранее в Харькове эвакуировали людей из 19 торговых центров.