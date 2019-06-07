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07 июня 2019, пятница, 22:53 74
Происшествия 2019-06-07T22:55:01+03:00
Українські Новини
В Одессе эвакуировали людей из 15 объектов

В Одессе эвакуировали людей из 15 объектов

Нацполиция. Фото: vesti-ukr
Нацполиция. Фото: vesti-ukr

После того, как СБУ заявила, что предотвратила теракт в Запорожье, где террорист заложил взрывчатку у детской площадки, сотрудники Национальной полиции эвакуируют около 3 тыс. человек из-за сообщения о минировании 15 объектов в Одессе.

Об этом Українським Новинам сообщили в Управлении Нацполиции в Одесской области.

Неизвестный анонимно сообщил о минировании нескольких жилых домов, медицинских и торговых заведений, а также международного аэропорта "Одесса".

На места событий направлены взрывотехники, следственно-оперативные группы и спасатели.

Как сообщали Українські Новини, неизвестный сообщил о минировании аэропорта, вокзала и еще более 10 объектов во Львове.

Также на АЭС под Николаевом искали взрывчатку, сотрудников не эвакуировали.

По Харькову прокатилась волна ложных минирований. Ранее в Харькове эвакуировали людей из 19 торговых центров.

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