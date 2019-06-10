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10 июня 2019, понедельник, 12:16 284
Происшествия 2019-06-10T12:17:59+03:00
Українські Новини
Неизвестный сообщил о минировании аэропорта, вокзала и еще более 10 объектов во Львове

Неизвестный сообщил о минировании аэропорта, вокзала и еще более 10 объектов во Львове

Неизвестный 10 июня около 12:00 сообщил о минировании международного аэропорта "Львов", главного железнодорожного вокзала и еще более 10 объектов во Львове. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По его словам, сообщение о минировании поступило в полицию на электронную почту.

Среди прочего аноним сообщил о минировании медицинских учреждений, гостиниц и торговых центров.

На место события прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.

10 июня во Львове состоится отборочный матч Чемпионата Европы по футбол 2020 года Украина-Люксембург.

Как сообщали Українські Новини, неизвестный 24 мая сообщил о минировании аэропорта, вокзала и еще 11 объектов во Львове.

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