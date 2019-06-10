Неизвестный сообщил о минировании аэропорта, вокзала и еще более 10 объектов во Львове

Неизвестный 10 июня около 12:00 сообщил о минировании международного аэропорта "Львов", главного железнодорожного вокзала и еще более 10 объектов во Львове. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По его словам, сообщение о минировании поступило в полицию на электронную почту.

Среди прочего аноним сообщил о минировании медицинских учреждений, гостиниц и торговых центров.

На место события прибыли взрывотехники, проводится эвакуация.

10 июня во Львове состоится отборочный матч Чемпионата Европы по футбол 2020 года Украина-Люксембург.

Как сообщали Українські Новини, неизвестный 24 мая сообщил о минировании аэропорта, вокзала и еще 11 объектов во Львове.