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17 мая 2019, пятница, 17:49 1459
Происшествия 2019-05-17T17:49:39+03:00
Українські Новини
В Харькове эвакуируют людей из 19 торговых центров

В Харькове эвакуируют людей из 19 торговых центров

Неизвестный 17 мая сообщил о минировании 19 торговых центров в Харькове.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области, передают Українськi Новини.

Сообщение о закладке взрывчатки в 19 торговых центрах на улице Сумской, Шевченко, Клочковской, Академика Павлова, Академика Барабашова, Героев Труда, Полтавский шлях, Окружной дороге, проспекте Науки, Московском, Гагарина, площади Защитников Украины, площади Павловской и Конституции, поступило на электронный адрес Главного управления Нацполиции в Харьковской области около 15:00.

"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления", - сказано в сообщении.

Проводится эвакуация граждан.

Полицейские осматривают помещения и прилегающую территорию торговых центров.

Как сообщали Українськi Новини, неизвестный 7 мая сделал ложное сообщение о минировании 5 гостиниц и колледжа в Харькове.

27 апреля неизвестный сообщил в полицию о минировании аэропорта "Харьков".

Кроме того, 16-летний местный житель Харькова "заминировал" церковь на Пасхальном богослужении.

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