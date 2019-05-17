В Харькове эвакуируют людей из 19 торговых центров

Неизвестный 17 мая сообщил о минировании 19 торговых центров в Харькове.\r\nОб этом сказано в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области, передают Українськi Новини.\r\nСообщение о закладке взрывчатки в 19 торговых центрах на улице Сумской, Шевченко, Клочковской, Академика Павлова, Академика Барабашова, Героев Труда, Полтавский шлях, Окружной дороге, проспекте Науки, Московском, Гагарина, площади Защитников Украины, площади Павловской и Конституции, поступило на электронный адрес Главного управления Нацполиции в Харьковской области около 15:00.\r\n"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления", - сказано в сообщении.\r\nПроводится эвакуация граждан.\r\nПолицейские осматривают помещения и прилегающую территорию торговых центров.\r\nКак сообщали Українськi Новини, неизвестный 7 мая сделал ложное сообщение о минировании 5 гостиниц и колледжа в Харькове.\r\n27 апреля неизвестный сообщил в полицию о минировании аэропорта "Харьков".\r\nКроме того, 16-летний местный житель Харькова "заминировал" церковь на Пасхальном богослужении.