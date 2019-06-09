700 человек эвакуировали из-за "минирования" под Херсоном

После того, как по Харькову прокатилась волна ложных минирований, сотрудники Национальной полиции эвакуировали около 700 человек из-за сообщения о минировании 5 объектов в Геническе Херсонской области.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил представитель управления Нацполиции в Херсонской области.\r\nНеизвестный анонимно сообщил о минировании автостанции, супермаркета "АТБ", магазина "Ольвия", гостиницы "Орхидея" и кафе "Экспресс".\r\nВзрывоопасные или подозрительные предметы не обнаружены.\r\nРабота объектов восстановлена.\r\nОткрыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, которые угрожают гибелью людей или другими тяжелыми последствиями) Уголовного кодекса.\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее полиция эвакуировала около 3 тыс. человек из-за сообщения о минировании 15 объектов в Одессе. Ранее в Харькове эвакуировали людей из 19 торговых центров.\r\nТакже в Николаеве "заминировали" аэропорт, зоопарк, гостиницу и костел.\r\nКроме того, на АЭС под Николаевом искали взрывчатку, сотрудников не эвакуировали.