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30 мая 2019, четверг, 15:31 177
Происшествия 2019-05-30T15:36:19+03:00
Українські Новини
На АЭС под Николаевом ищут взрывчатку, сотрудников не эвакуировали

На АЭС под Николаевом ищут взрывчатку, сотрудников не эвакуировали

Взрывчатка. Фото: eliquid-brno
Взрывчатка. Фото: eliquid-brno

Неизвестный в четверг сообщил о минировании Южно-Украинской атомной электростанции (ЮУАЭС, Южноукраинск, Николаевская область).

Об этом Українським Новинам сообщило управление Национальной полиции в Николаевской области.

Сообщается, что сигнал о минировании поступил на электронную почту ЮУАЭС.

С целью предотвращения, выявления и пресечения возможных террористических актов задействован антитеррористический штаб.

На территории атомной станции проводятся поиски взрывного устройства.

При этом ЮУАЭС продолжает работать в штатном режиме.

Как сообщали Українські Новини, на арсенал ВМС в Николаевской области забросили дымовую шашку.

Также по Харькову прокатилась волна ложных минирований. Ранее в Харькове эвакуировали людей из 19 торговых центров.

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