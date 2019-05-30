На АЭС под Николаевом ищут взрывчатку, сотрудников не эвакуировали

Неизвестный в четверг сообщил о минировании Южно-Украинской атомной электростанции (ЮУАЭС, Южноукраинск, Николаевская область).\r\nОб этом Українським Новинам сообщило управление Национальной полиции в Николаевской области.\r\nСообщается, что сигнал о минировании поступил на электронную почту ЮУАЭС.\r\nС целью предотвращения, выявления и пресечения возможных террористических актов задействован антитеррористический штаб.\r\nНа территории атомной станции проводятся поиски взрывного устройства.\r\nПри этом ЮУАЭС продолжает работать в штатном режиме.\r\nКак сообщали Українські Новини, на арсенал ВМС в Николаевской области забросили дымовую шашку.\r\nТакже по Харькову прокатилась волна ложных минирований. Ранее в Харькове эвакуировали людей из 19 торговых центров.