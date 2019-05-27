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27 мая 2019, понедельник, 13:00 329
Экономика 2019-05-27T13:11:14+03:00
Українські Новини
Ровенская АЭС отключила 3-й энергоблок из-за неисправности

Ровенская АЭС отключила 3-й энергоблок из-за неисправности

Ровенская атомная электростанция (РАЭС, Вараш, Ривненская область) 25 мая в 08:14 отключила энергоблок №3 для проведения планово-предупредительного ремонта продолжительностью 113 суток.

Об этом говорится в сообщении на сайте национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", передают Українські Новини.

"25 мая в 08:14 по согласованной заявке из-за неисправности в системе продувки первого контура энергоблок №3 РАЭС (ВВЭР-1000) отключен от энергосети. Энергоблок остановлен с последующим выводом в средний планово-предупредительный ремонт продолжительностью 113 суток до 14 сентября 2019 года", - говорится в нем.

По состоянию на 25 мая в работе находятся три энергоблока РАЭС с суммарной нагрузкой 1 810 МВт.

Как сообщали Українськi Новини, Ровенская АЭС подключила энергоблок №2 после капитального ремонта.

Ранее ЗАЭС отключила 4-й энергоблок.

Также Южно-Украинская АЭС отключила энергоблок №3.

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