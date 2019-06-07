Через заяви Кучми і Зеленського ГПУ відкрила три справи

Генеральна прокуратура відкрила 3 ​​кримінальні провадження за фактами підготовки до фінансування тероризму, державної зради і перешкоджання Збройним Силам через заяви Президента Володимира Зеленського та колишнього Президента, представника України в Тристороннійї контактній групі (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки та співробітництва в Європі - Росія) Леоніда Кучми.

Про це сказав генпрокурор Юрій Луценко у відеозверненні, передають Українські Новини.

Він заявив, що здивований публічними заявами Зеленського і Кучми.

"Сьогодні я особисто зареєстрував у реєстрі досудових розслідувань резонансну справу: за фактом про підготовку до фінансування тероризму, тобто дій, скоєних з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної групи, вчинених за попередньою змовою групою осіб - це для тих, хто вважає, що можна поновити торговельні відносини з терористичними організаціями", - сказав генпрокурор.

Також він відкрив кримінальне провадження за фактом підготовки до перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Ще одна справа - за фактом державної зради, тобто дій, умисно скоєних громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

Як повідомляли Українські Новини, заява Леоніда Кучми "не відкривати вогонь у відповідь" про перемир'я викликала шквал критики.

Крім того, Петро Порошенко у відповідь на ініціативу заборони вогню у відповідь на Донбасі закликав чітко визначити червоні лінії, за якими настає капітуляція.

Також Порошенко вимагає від Зеленського пояснити заяви про готовність скасувати економічні обмеження щодо Донбасу

Пізніше Кучма назвав причину критики ініціативи заборони вогню у відповідь.

Українську частину ТКГ на переговорах у Мінську очолив Кучма.