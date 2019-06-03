Кучма возглавит украинскую часть ТКГ на переговорах в Минске

Бывший Президент Леонид Кучма возглавит украинскую часть Трехсторонней контактной группы (Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) на переговорах в Минске, которые состоятся 5 июня.

Об этом на брифинге сообщил Президент Владимир Зеленский.

"5 июня будет встреча Трехсторонней контактной группы во главе Леонидом Кучмой", - сказал он.

В свою очередь Кучма сообщил, что готов работать на благо Украины.

Как сообщали Українськi Новини, ранее бывший Президент Петр Порошенко уволил Евгения Марчука с должности представителя Украины в ТКГ.

В свою очередь Зеленский заявлял о намерениях перезагрузить "минский процесс".

Также первая заместительница председателя Верховной Рады Ирина Геращенко решила сложить полномочия представителя Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях и уполномоченной Президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.