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06 июня 2019, четверг, 15:18 298
Политика 2019-06-06T16:45:02+03:00
Українські Новини
Порошенко назвал условия, при которых возможен запрет ответного огня

Порошенко назвал условия, при которых возможен запрет ответного огня

Бывший Президент Петр Порошенко, комментируя инициативу о запрете ответного огня на Донбассе, призвал определить "красные линии" за которыми наступает капитуляция.  

Об этом он заявил на брифинге, передают Українські Новини.

"Очень важно, что возобновилась работа Трехсторонней контактной группы, но хочу призвать, чтобы мы четко определили те красные линии, которые переходить нельзя, за которыми наступает капитуляция, и ничего общего с миром капитуляция не имеет", - сказал он.

По его словам, ни один из 19 объявленных его указом режимов тишины не предусматривал запрет на самозащиту украинских военных.

Порошенко подчеркнул, что запрет ответного огня возможен только при введении миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Мы четко подчеркивали с 2015 года о необходимости немедленного принятия решения Советом безопасности ООН о введении миротворческого контингента. Вот тогда нужно прекращать огонь без права огня в ответ, потому что тогда на линии столкновения и по всей оккупированной территории будут находится миротворцы", - добавил экс-глава государства.

Как сообщали Українськi Новини, на переговорах в Минске Леонид Кучма возглавил украинскую часть ТКГ.

Ранее Кучма заявлял на время уборки урожая о намерении инициировать перемирие на Донбассе.

Кроме того, Владимир Зеленский заявлял о намерениях перезагрузить "минский процесс".

Больше новостей о: Перемирие Переговоры в Минске Минские соглашения Приказ о капитуляции ТКГ Петр Порошенко Владимир Зеленский

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