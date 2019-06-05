Порошенко требует от Зеленского объяснить заявления о готовности отменить экономические ограничений в отношении Донбасса

Порошенко требует от Зеленского объяснить заявления о готовности отменить экономические ограничений в отношени

Бывший Президент Петр Порошенко требует от Президента Владимира Зеленского объяснить причины готовности Украины отменить экономические ограничения, ранее введенные в отношении оккупированных территорий Донбасса.

Об этом Порошенко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Порошенко заявил, что он обеспокоен новостью по итогам заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) в Минске (Беларусь) о якобы готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения по отношению к оккупированным территориям Донбасса.

"Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины. Реализация российского сценария на Донбассе - это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины!" - написал экс-Президент.

Он считает недопустимыми такие действия с украинской стороны.

Порошенко также напомнил, что экономические связи с оккупированным Донбассом были приостановлены решением Совета национальной безопасности и обороны в марте 2017 года как реакция на захват украинских государственных и частных предприятий, введение рублевой зоны и российской налоговой системы.

Он заявил, что с тех пор ничего не изменилось.

"Получается украинская сторона становится на колени, о чем уже говорил Зеленский?" - написал Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что его команда никогда не возражала против восстановления экономических связей, но только при условии установления режима прекращения огня, а также возвращения захваченных государственных и частных предприятий их украинским владельцам.

Как сообщали Українськi Новини, бывший Президент (1994-2005 годы), глава украинской стороны в ТКГ Леонид Кучма по итогам заседания трехсторонней контактной группы в Минске 5 июня заявил, что заседание рабочих групп впервые прошло конструктивно.

Также Кучма заявил, что на заседании обсуждали механизм внедрения "режима тишины" на Донбассе, который предусматривает запрет стрелять в ответ, чем вызвал шквал критики.

5 июня на переговорах в Минске Кучма возглавил украинскую часть ТКГ.