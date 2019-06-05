Порошенко требует от Зеленского объяснить заявления о готовности отменить экономические ограничений в отношении Донбасса

Бывший Президент Петр Порошенко требует от Президента Владимира Зеленского объяснить причины готовности Украины отменить экономические ограничения, ранее введенные в отношении оккупированных территорий Донбасса.\r\nОб этом Порошенко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nПорошенко заявил, что он обеспокоен новостью по итогам заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) в Минске (Беларусь) о якобы готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения по отношению к оккупированным территориям Донбасса.\r\n"Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины. Реализация российского сценария на Донбассе - это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины!" - написал экс-Президент.\r\nОн считает недопустимыми такие действия с украинской стороны.\r\nПорошенко также напомнил, что экономические связи с оккупированным Донбассом были приостановлены решением Совета национальной безопасности и обороны в марте 2017 года как реакция на захват украинских государственных и частных предприятий, введение рублевой зоны и российской налоговой системы.\r\nОн заявил, что с тех пор ничего не изменилось.\r\n"Получается украинская сторона становится на колени, о чем уже говорил Зеленский?" - написал Порошенко.\r\nПорошенко подчеркнул, что его команда никогда не возражала против восстановления экономических связей, но только при условии установления режима прекращения огня, а также возвращения захваченных государственных и частных предприятий их украинским владельцам.\r\nКак сообщали Українськi Новини, бывший Президент (1994-2005 годы), глава украинской стороны в ТКГ Леонид Кучма по итогам заседания трехсторонней контактной группы в Минске 5 июня заявил, что заседание рабочих групп впервые прошло конструктивно.\r\nТакже Кучма заявил, что на заседании обсуждали механизм внедрения "режима тишины" на Донбассе, который предусматривает запрет стрелять в ответ, чем вызвал шквал критики.\r\n5 июня на переговорах в Минске Кучма возглавил украинскую часть ТКГ.