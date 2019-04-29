Путин посоветовал Зеленскому вернуть Саакашвили украинский паспорт

Президент России Владимир Путин посоветовал победившему на выборах Президента Владимиру Зеленскому вернуть бывшему Президенту Грузии, председателю политической партии "Рух нових сил" Михаилу Саакашвили украинский паспорт.

Об этом говорится в стенограмме ответа Путина на вопрос журналистов, размещенной на сайте Президента России, передают Українськi Новини.

Журналист попросил Путина прокомментировать слова Зеленского, который в ответ на заявление Путина о готовности выдавать российские паспорта не только жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик", но и всем украинцам, сказал, что он готов выдавать паспорта всем россиянам.

Путин сказал, что считает, что украинцы и россияне по сути своей являются одним народом, и если у украинцев и россиян будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы.

"Что касается свободы и так далее, то это тоже важный момент. Но в этом смысле, наверное, лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с Грузии или с бывших грузин. Например, было бы справедливым вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича", - сказал Путин.

По его словам, Саакашвили был незаконно лишён украинского гражданства и незаконно выслан из Украины, и его следовало бы вернуть и восстановить его в нарушенных правах, как и некоторых других граждан Украины, которые, по словам Путина, были вынуждены покинуть территорию страны и уехать, спасаясь от преследований украинского режима.

Как сообщали Українськi Новини, экс-председатель Одесской области и один из лидеров "Руху новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что он готов подождать, пока ему не разрешат въезд в Украину.

26 июля 2017 года Петр Порошенко своим указом прекратил украинское гражданство Саакашвили.

В мае 2018 года суд отложил на неопределенный срок слушание о гражданстве Саакашвили.