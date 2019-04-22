Оснований для законного въезда Саакашвили в Украину нет, - Госпогранслужба

Государственная пограничная служба подчеркивает отсутствие оснований для законного въезда бывшего Президента Грузии, председателя политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили в Украину.

Об этом сказано в сообщении Министерства внутренних дел в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Государственная пограничная служба Украины сообщает, что у Михаила Саакашвили, который заявляет о возможном приезде в Украину, нет оснований для законного въезда в Украину", - сказано в нем.

В сообщении отмечается, что Госпогранслужба действует исключительно на основании законодательства Украины и в пределах предоставленных законом полномочий.

Как сообщали Українськi Новини, Саакашвили дал Порошенко срок до второго тура на возвращение ему украинского гражданства.

Ранее против Михаил Саакашвили возобновили дело в Украине.

26 июля 2017 года Петр Порошенко своим указом прекратил украинское гражданство Саакашвили.

В мае 2018 года суд отложил на неопределенный срок слушание о гражданстве Саакашвили.