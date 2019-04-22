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22 апреля 2019, понедельник, 18:59 45
Политика 2019-04-22T19:45:02+03:00
Українські Новини
Оснований для законного въезда Саакашвили в Украину нет, - Госпогранслужба

Оснований для законного въезда Саакашвили в Украину нет, - Госпогранслужба

Михаил Саакашвили. Фото: facebook/SaakashviliMikheil
Михаил Саакашвили. Фото: facebook/SaakashviliMikheil

Государственная пограничная служба подчеркивает отсутствие оснований для законного въезда бывшего Президента Грузии, председателя политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили в Украину.

Об этом сказано в сообщении Министерства внутренних дел в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Государственная пограничная служба Украины сообщает, что у Михаила Саакашвили, который заявляет о возможном приезде в Украину, нет оснований для законного въезда в Украину", - сказано в нем.

В сообщении отмечается, что Госпогранслужба действует исключительно на основании законодательства Украины и в пределах предоставленных законом полномочий.

Как сообщали Українськi Новини, Саакашвили дал Порошенко срок до второго тура на возвращение ему украинского гражданства.

Ранее против Михаил Саакашвили возобновили дело в Украине.

26 июля 2017 года Петр Порошенко своим указом прекратил украинское гражданство Саакашвили.

В мае 2018 года суд отложил на неопределенный срок слушание о гражданстве Саакашвили.

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