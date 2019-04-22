Оснований для законного въезда Саакашвили в Украину нет, - Госпогранслужба

Государственная пограничная служба подчеркивает отсутствие оснований для законного въезда бывшего Президента Грузии, председателя политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили в Украину.\r\nОб этом сказано в сообщении Министерства внутренних дел в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\n"Государственная пограничная служба Украины сообщает, что у Михаила Саакашвили, который заявляет о возможном приезде в Украину, нет оснований для законного въезда в Украину", - сказано в нем.\r\nВ сообщении отмечается, что Госпогранслужба действует исключительно на основании законодательства Украины и в пределах предоставленных законом полномочий.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Саакашвили дал Порошенко срок до второго тура на возвращение ему украинского гражданства.\r\nРанее против Михаил Саакашвили возобновили дело в Украине.\r\n26 июля 2017 года Петр Порошенко своим указом прекратил украинское гражданство Саакашвили.\r\nВ мае 2018 года суд отложил на неопределенный срок слушание о гражданстве Саакашвили.