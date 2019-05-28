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28 мая 2019, вторник, 17:46 218
Политика 2019-05-28T18:00:48+03:00
Українські Новини
Саакашвили завтра планирует прилететь в "Борисполь" из Варшавы

Саакашвили завтра планирует прилететь в "Борисполь" из Варшавы

Михаил Саакашвили.
Михаил Саакашвили.

Бывший Президент Грузии Михаил Саакашвили, которому Президент Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, намерен вернуться в Украину 29 мая.

Об этом Українським Новинам сообщила его пресс-служба.

"Завтра в 17:15 (возвращается)", - сказала сотрудница ведомства.

Саакашвили намерен в это время приземлиться в аэропорту "Борисполь".

Как сообщила на странице в соцсети Facebook помощница Саакашвили Дарина Чиж, бывший президент Грузии прилетит в "Борисполь" из Варшавы.

Как сообщали Українськi Новини, Путин посоветовал Зеленскому вернуть Саакашвили украинский паспорт. В Госпогранслужбе заявили, что оснований для законного въезда Саакашвили в Украину нет.

26 июля 2017 года Петр Порошенко своим указом прекратил украинское гражданство Саакашвили. Позже Саакашвили давал Порошенко срок до второго тура на возвращение ему украинского гражданства, тогда как против него возобновили дело в Украине.

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