Данилюк призначений секретарем РНБО

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього міністра фінансів, одного з основних експертів свого виборчого штабу Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки й оборони.

Про це йдеться в указі №327 від 28 травня, передають Українські Новини.

43-річний Данилюк був міністром фінансів із квітня 2016 року по червень 2018 року.

7 липня 2018 року Верховна Рада звільнила Данилюка з посади міністра фінансів після того, як прем'єр-міністр Володимир Гройсман вніс подання на його звільнення.

Підставою подання став лист Данилюка послам країн "Великої сімки", в якому говорилося про небажання Гройсмана призначити заступником Данилюка Яну Бугримову.

Данилюк закінчив Київський інститут інвестиційного менеджменту, Національний технічний університет імені Сікорського (КПІ), також бізнес-школу Індіанського університету (США), володіє 5 мовами.

Протягом трьох років працював над проектами в компанії "МакКінзі і Компанія" в Лондоні та Москві.

З жовтня 2005 по серпень 2006 року був радником прем'єр-міністра Юрія Єханурова.

Після цього 4 роки очолював один з інвестиційних фондів у Лондоні.

З 2010 по 2015 рік очолював координаційний центр із впровадження економічних реформ.

Також Данилюк обіймав посаду постійного представника Президента в Кабміні.

У вересні 2015 року Президент Петро Порошенко призначив його заступником голови Адміністрації.