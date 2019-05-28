Данилюк призначений секретарем РНБО

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього міністра фінансів, одного з основних експертів свого виборчого штабу Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки й оборони.\r\nПро це йдеться в указі №327 від 28 травня, передають Українські Новини.\r\n43-річний Данилюк був міністром фінансів із квітня 2016 року по червень 2018 року.\r\n7 липня 2018 року Верховна Рада звільнила Данилюка з посади міністра фінансів після того, як прем'єр-міністр Володимир Гройсман вніс подання на його звільнення.\r\nПідставою подання став лист Данилюка послам країн "Великої сімки", в якому говорилося про небажання Гройсмана призначити заступником Данилюка Яну Бугримову.\r\nДанилюк закінчив Київський інститут інвестиційного менеджменту, Національний технічний університет імені Сікорського (КПІ), також бізнес-школу Індіанського університету (США), володіє 5 мовами.\r\nПротягом трьох років працював над проектами в компанії "МакКінзі і Компанія" в Лондоні та Москві.\r\nЗ жовтня 2005 по серпень 2006 року був радником прем'єр-міністра Юрія Єханурова.\r\nПісля цього 4 роки очолював один з інвестиційних фондів у Лондоні.\r\nЗ 2010 по 2015 рік очолював координаційний центр із впровадження економічних реформ.\r\nТакож Данилюк обіймав посаду постійного представника Президента в Кабміні.\r\nУ вересні 2015 року Президент Петро Порошенко призначив його заступником голови Адміністрації.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ЗМІ писали, що Данилюк отримав від Зеленського посаду секретаря РНБО.\r\nГолова АП Андрій Богдан також заявляв, що Данилюк розглядається в якості секретаря РНБО. Раніше Данилюк розглядалося на голову МЗС, але він сам заявив, що його не цікавить посада міністра закордонних справ. Пізніше Данилюк обговорив енергетичну незалежність України з міністром енергетики США.\r\nТим часом Зеленський призначив Тимошенка, Костюка, Рябошапку заступниками голови Адміністрації.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n