Данилюк заявил, что его не интересует должность министра иностранных дел

Представитель команды кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что его "не интересует" возможное назначение на должность главы МИД в случае победы Зеленского на выборах-2019.

Об этом Данилюк заявил в комментарии журналисту "Украинской правды".

"Я больше специалист по внутренним преобразованиям, реформам ... И перед тем, как строить внешние альянсы, надо показать, что Украина действительно меняется, что здесь происходят серьезные реформы. Все, что не было сделано при предыдущей власти - а мы все уже понимаем, что это - предыдущая власть ... - это нужно будет сделать. Тогда и внешняя политика будет успешной", - заявил Данилюк.

На вопрос, готов ли он к работе в правительстве Гройсмана, Данилюк заявил "Я дважды в одну и ту же воду не вхожу".

"Мы понимаем, что это - временное правительство, и сейчас важно смотреть в будущее - каким будет новое правительство и что может сделать новоизбранный президент в плане того, что от него ожидают люди", - отметил он.

Данилюк добавил, что его роль в новой команде "будет зависеть от качества команды".

"Для меня это важно. ... Очень сложно менять страну, когда этим занимаются всего несколько человек. Поэтому когда я увижу всю команду - а сейчас этот вопрос даже не обсуждается, когда она будет создана - тогда я и буду решать, если будет предложение - соглашаться на него или нет", - заявил Данилюк.

"Сейчас идет процесс победы ... Формирование команды - следующий шаг", - подытожил он.

Он также выразил убеждение, что при предыдущей власти к "людям, которые представляли Украину, не было доверия" во время встреч на высшем уровне.

"Чувствовалось, что человек представляет ... свои интересы, или скрывает свои интересы ... а говорит о том, что нужна поддержка реформ. Мы хотим перестроить этот подход", - заявил Данилюк.

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Кроме того, Зеленский дал брифинг журналистам "Студии 1+1", проигнорировав других журналистов.

Тем временем Президент Петр Порошенко пообещал Владимиру Зеленскомусильную оппозицию и помощь перед инаугурацией. Кроме того, Порошенко заявил, что выборы в Украине прошли честно.

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