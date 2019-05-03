Данилюк обсудил энергетическую независимость Украины с министром энергетики США

Советник новоизбранного Президента Владимира Зеленского, бывший министр финансов Александр Данилюк, заявивший, что его не интересует должность министра иностранных дел, обсудил усиление энергетической независимости Украины с министром энергетики США Риком Перри.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Зеленского, передают Українськi Новини.\r\n"Во время встречи речь шла о привлечении инвестиций в увеличение добычи природного газа в Украине, возможных путях поставки американского сжиженного природного газа, а также о реформировании рынка газа в Украине, включая НАК "Нефтогаз", - сказано в нем.\r\nПереговоры состоялись 2 мая в Брюсселе.\r\nДанилюк отметил, что для Украины и Европейского Союза роль США в диверсификации поставок энергоресурсов очень важна, так как это снижает политические риски и удешевляет энергоресурсы для потребителей.\r\nКроме того, участники встречи обсудили сотрудничество в сфере ядерной энергетики, в частности повышение надежности и эффективности действующих ядерных блоков, а также развитие направления разработки и строительства малых модульных реакторов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, советники Зеленского Данилюк и Руслан Рябошапка провели встречу с послами стран-членов ЕС. Также советник Зеленского назвал приоритет новоизбранного Президента во внешней политике.\r\nРанее в команде Зеленского заявили, что он поднимет вопрос цены на газ перед Кабмином.