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03 мая 2019, пятница, 21:18 22
Внешняя политика 2019-05-03T21:25:34+03:00
Українські Новини
Данилюк обсудил энергетическую независимость Украины с министром энергетики США

Данилюк обсудил энергетическую независимость Украины с министром энергетики США

Александр Данилюк. Фото: radiosvoboda
Александр Данилюк. Фото: radiosvoboda

Советник новоизбранного Президента Владимира Зеленского, бывший министр финансов Александр Данилюк, заявивший, что его не интересует должность министра иностранных дел, обсудил усиление энергетической независимости Украины с министром энергетики США Риком Перри.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Зеленского, передают Українськi Новини.

"Во время встречи речь шла о привлечении инвестиций в увеличение добычи природного газа в Украине, возможных путях поставки американского сжиженного природного газа, а также о реформировании рынка газа в Украине, включая НАК "Нефтогаз", - сказано в нем.

Переговоры состоялись 2 мая в Брюсселе.

Данилюк отметил, что для Украины и Европейского Союза роль США в диверсификации поставок энергоресурсов очень важна, так как это снижает политические риски и удешевляет энергоресурсы для потребителей.

Кроме того, участники встречи обсудили сотрудничество в сфере ядерной энергетики, в частности повышение надежности и эффективности действующих ядерных блоков, а также развитие направления разработки и строительства малых модульных реакторов.

Как сообщали Українськi Новини, советники Зеленского Данилюк и Руслан Рябошапка провели встречу с послами стран-членов ЕС. Также советник Зеленского назвал приоритет новоизбранного Президента во внешней политике.

Ранее в команде Зеленского заявили, что он поднимет вопрос цены на газ перед Кабмином.

Больше новостей о: Природный газ Александр Данилюк Рик Перри Добыча природного газа Владимир Зеленский

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