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21 мая 2019, вторник, 21:14 4361
Президент 2019-05-21T21:26:52+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил Тимошенко, Костюка, Рябошапку и Зеркаль замглавы Администрации

Зеленский назначил Тимошенко, Костюка, Рябошапку и Зеркаль замглавы Администрации

Администрация Президента.
Администрация Президента.

Президент Украины Владимир Зеленский, после назначения Андрея Богдана главой Администрации Президента, назначил его заместителями Кирилла Тимошенко, Юрия Костюка, Руслана Рябошапку и Елену Зеркаль.

Об этом говорится в указах Президента №307, 308, 309 и 310  от 21 мая, передают Українськi Новини.

Кирилл Тимошенко является владельцем продакшен-студии GoodMedia, которая снимала предвыборные видеоролики для Зеленского. Также работал журналистом и сценаристом на телевидении. Его отец Владлен Тимошенко является председателем днипровской организации партии "Укроп", с которой связан олигарх Игорь Коломойский.

Юрий Костюк был сценаристом сериалов и фильмов "Студии Квартал-95". Участвовал в написании сценариев к фильмам "8 первых свиданий" (2012), "Любовь в большом городе 3" (2013), сериалам "Сваты 5" (2011), "Байки Митяя" (2012). Сценарист сериала "Слуга народа" (2015-2019).

Руслан Рябошапка родился в 1976 году в поселке Зеленогорское Одесской области. Политик, адвокат. Являлся заместителем министра юстиции Украины с марта 2014 года. Член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) с марта 2016 года. 9 июня 2017 года ушел с должности члена НАПК. На выборах Президента Украины 2019 года был советником Зеленского.

Елена Зеркаль была замминистра иностранных дел по вопросам евроинтеграции. Также она была директором Государственного департамента по вопросам адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза при Министерстве юстиции. До этого назначения Зеркаль занимала должность директора департамента международного права Министерства юстиции.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский назначил начальником Генштаба Руслана Хомчака и уволил Муженко, а своего друга и бизнес-партнера Сергея Шефира Зеленский назначил первым помощником.

Кроме того, Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

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