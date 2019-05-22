Данилюк получил от Зеленского должность секретаря СНБО, - СМИ

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Александра Данилюка Секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает LIGA.net.

"Этот вопрос уже решен. Указ уже подписан", - сказал он.

По его словам, указ о назначении Данилюка будет опубликован в ближайшее время, возможно даже до конца сегодняшнего дня.

Сейчас документ на сайте АП не опубликован.

Как сообщали Українськi Новини, Данилюк заявил, что его не интересует должность министра иностранных дел. Позже Данилюк обсудил энергетическую независимость Украины с министром энергетики США.

Тем временем Зеленский назначил Тимошенко, Костюка, Рябошапку и Зеркальзамглавы Администрации.