Данилюк рассматривается в качестве секретаря СНБО, - Богдан

Глава Администрации Президента Андрей Богдан заявил, что бывший министр финансов, один из основных экспертов избирательного штаба Владимира Зеленского Александр Данилюк рассматривается Президентом в качестве кандидатуры на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом Богдан сообщил в эфире телеканала "112", передают Українськi Новини.

"На сегодняшний день идет много консультаций. Мы желаем, чтобы первые назначения были из нашей команды, людей, которые прошли с нами этот тяжелый путь. Но мы рассматриваем множество молодых людей, которые готовы, имеют знания, опыт работы для назначения на ту или иную должность. Что до Александра Данилюка, то да, действительно он рассматривается на должность главы (секретаря, - ред.) СНБО. Но будет ли принята эта кандидатура Президентом окончательного решения нет", - сказал Богдан.

Гости указали Богдану на его неточность, поскольку речь идет о должности секретаря РНБО, а не его главе, которым является Президент.

Глава Администрации ответил, что так был сформулирован вопрос, признав оговорку.

Богдан добавил, что считает Данилюка прекрасным специалистом, который сможет провести необходимые реформы в сфере обороны, закупок вооружений, принять необходимые менеджерские решения.

Он считает, что РНБО должен возглавлять не военный, а менеджер с высоким уровнем доверия западных партнеров и с большим уровнем знаний относительно технического, оружейного обеспечения армии.

Как сообщали Українськi Новини, Данилюк заявил, что его не интересует должность министра иностранных дел. Позже Данилюк обсудил энергетическую независимость Украины с министром энергетики США.

Тем временем Зеленский назначил Тимошенко, Костюка, Рябошапку и Зеркаль замглавы Администрации.