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28 травня 2019, вівторок, 05:59 2
Фінанси 2019-05-28T05:59:04+03:00
Українські Новини
Офіційний курс гривні підвищився відразу на 15 копійок

Офіційний курс гривні підвищився відразу на 15 копійок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 травня, на 14,91 коп. до 26,3257 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27 травня, на 13,91 коп. до 26,4748 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

 

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок, 27 травня, в обмінниках Києва знизився курс долара, а євро і рубль навпаки пішли в ріст.

Перед вихідними гривня на міжбанку зміцнилася до 26,32 UAH/USD.

За минулий тиждень курс долара трохи підвищився, в той час як євро впав в ціні.

А після інавгурації Зеленського курс долара впав на 15 копійок, а євро - на 19.

Тим часом Національний банк продовжує скуповувати валюту та в період з 20 по 24 травня купив на міжбанківському валютному ринку 70 млн доларів.

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