Офіційний курс гривні підвищився відразу на 15 копійок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 травня, на 14,91 коп. до 26,3257 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27 травня, на 13,91 коп. до 26,4748 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n \r\nЯк повідомляли Українські Новини, у понеділок, 27 травня, в обмінниках Києва знизився курс долара, а євро і рубль навпаки пішли в ріст.\r\nПеред вихідними гривня на міжбанку зміцнилася до 26,32 UAH\/USD.\r\nЗа минулий тиждень курс долара трохи підвищився, в той час як євро впав в ціні.\r\nА після інавгурації Зеленського курс долара впав на 15 копійок, а євро - на 19.\r\nТим часом Національний банк продовжує скуповувати валюту та в період з 20 по 24 травня купив на міжбанківському валютному ринку 70 млн доларів.