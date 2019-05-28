Офіційний курс гривні підвищився відразу на 15 копійок

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 28 травня, на 14,91 коп. до 26,3257 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 27 травня, на 13,91 коп. до 26,4748 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок, 27 травня, в обмінниках Києва знизився курс долара, а євро і рубль навпаки пішли в ріст.

Перед вихідними гривня на міжбанку зміцнилася до 26,32 UAH/USD.

За минулий тиждень курс долара трохи підвищився, в той час як євро впав в ціні.

А після інавгурації Зеленського курс долара впав на 15 копійок, а євро - на 19.

Тим часом Національний банк продовжує скуповувати валюту та в період з 20 по 24 травня купив на міжбанківському валютному ринку 70 млн доларів.