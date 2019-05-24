Гривна на межбанке укрепилась до 26,32 UAH/USD перед выходными

После того, как гривна на межбанке укрепилась сразу на 12 копеек , в пятницу к

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,44-26,47 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 26,41-26,44 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,30-26,35 UAH/USD.

В пятницу НБУ не проводил валютный аукцион.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 5,05% с 27,72 UAH/USD до 26,32 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, за неделю доллар подорожал на 3 копейки, а евро упал в цене на 6.

Также Минэкономики насчитало меньший рост ВВП в 1-м квартале, чем НБУ.

Тем временем, по данным Всемирного банка, рост экономики в Украине замедлился, а за три месяца ВВП увеличился на 2,2%.

Кроме того, перед выходными курс рубля замер в киевских обменниках.