Гривна на межбанке укрепилась до 26,32 UAH/USD перед выходными

После того, как гривна на межбанке укрепилась сразу на 12 копеек, в пятницу курс гривны на межбанковском валютном рынке укрепился на 5 коп. до 26,32 UAH\/USD.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.\r\nПо их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,44-26,47 UAH\/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 26,41-26,44 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,30-26,35 UAH\/USD.\r\nВ пятницу НБУ не проводил валютный аукцион.\r\nС начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 5,05% с 27,72 UAH\/USD до 26,32 UAH\/USD.\r\nВ 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH\/USD до 27,72 UAH\/USD.\r\nКак сообщали Українські Новини, за неделю доллар подорожал на 3 копейки, а евро упал в цене на 6.\r\nТакже Минэкономики насчитало меньший рост ВВП в 1-м квартале, чем НБУ.\r\nТем временем, по данным Всемирного банка, рост экономики в Украине замедлился, а за три месяца ВВП увеличился на 2,2%.\r\nКроме того, перед выходными курс рубля замер в киевских обменниках.