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24 мая 2019, пятница, 11:51 688
Экономика 2019-05-24T23:30:08+03:00
Українські Новини
За неделю доллар подорожал на 3 копейки, а евро упал в цене на 6

За неделю доллар подорожал на 3 копейки, а евро упал в цене на 6

Валюта, доллары, евро. Фото: belprauda.org
Валюта, доллары, евро. Фото: belprauda.org

С 17 по 24 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 2,39 коп. до 26,5094 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,76 коп. до 26,2070 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 6,00 коп. до 29,1660 UAH/EUR, курс продажи понизился на 3,34 коп. до 29,6770 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро Российский рубль (10)
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний курс на 24 мая 26,2070 26,5094 29,1660 29,6770 3,6100 4,1700
По сравнению с 17 мая 0,0276 0,0239 -0,0600 -0,0334 -0,0100 -0,0100

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

Как сообщали Українські Новини, перед выходными курс рубля замер в киевских обменниках.

Тем временем, по данным Всемирного банка, рост экономики в Украине замедлился.

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