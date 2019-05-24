За неделю доллар подорожал на 3 копейки, а евро упал в цене на 6

С 17 по 24 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 2,39 коп. до 26,5094 UAH\/USD, курс покупки повысился на 2,76 коп. до 26,2070 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 6,00 коп. до 29,1660 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 3,34 коп. до 29,6770 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\nРоссийский рубль (10)\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\nСредний курс на 24 мая\r\n26,2070\r\n26,5094\r\n29,1660\r\n29,6770\r\n3,6100\r\n4,1700\r\n\r\n\r\nПо сравнению с 17 мая\r\n0,0276\r\n0,0239\r\n-0,0600\r\n-0,0334\r\n-0,0100\r\n-0,0100\r\n\r\n\r\n\r\nИспользованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.\r\nКак сообщали Українські Новини, перед выходными курс рубля замер в киевских обменниках.\r\nТем временем, по данным Всемирного банка, рост экономики в Украине замедлился.