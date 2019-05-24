За неделю доллар подорожал на 3 копейки, а евро упал в цене на 6

С 17 по 24 мая курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 2,39 коп. до 26,5094 UAH/USD, курс покупки повысился на 2,76 коп. до 26,2070 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 6,00 коп. до 29,1660 UAH/EUR, курс продажи понизился на 3,34 коп. до 29,6770 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 24 мая 26,2070 26,5094 29,1660 29,6770 3,6100 4,1700 По сравнению с 17 мая 0,0276 0,0239 -0,0600 -0,0334 -0,0100 -0,0100

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

Как сообщали Українські Новини, перед выходными курс рубля замер в киевских обменниках.

Тем временем, по данным Всемирного банка, рост экономики в Украине замедлился.