После выходных доллар снова подорожал

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 24 мая на 2 коп. до 26,4894 UAH/USD, курс покупки - на 2,37 коп. до 26,1833 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 5,04 коп. до 29,2164 UAH/EUR, курс продажи повысился на 3,09 коп. до 29,7079 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,1833 26,4894 29,2164 29,7079 3,65 4,18 Максимальный 26,3000 26,7000 29,4000 29,9000 3,99 5,00 Минимальный 26,0000 26,3500 28,8500 29,4900 2,50 4,03

Как сообщали Українські Новини, за неделю доллар подорожал на 3 копейки, а евро упал в цене на 6.

Также перед выходными курс рубля замер в киевских обменниках.

Тем временем, по данным Всемирного банка, рост экономики в Украине замедлился.